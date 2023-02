Microsoft Flight Simulator participe à la construction du second An-225

Le développement n'a pas été simple : il n'y a aucun AN-225 dans un musée, aucun plan,... tout a été détruit durant les premiers jours de l'invasion russe. Fligth Sim et iniBuilds se sont alors tournés vers Antonov Airlines, la compagnie utilisatrice de Mriya. Les différentes équipes de l’entreprise ont alors partagé de nombreuses informations, images et vidéos de l'avion avec les développeurs. Il en ressort ainsi un An-225 digital totalement fonctionnel :

En mars 2022, Jorg Neuman, le CEO de Flight Simulator, avait annoncé que l'An-22 Mriya, le plus gros avion du monde, allait revoler sur Flight Simulator. Cet appareil a été détruit dans son hangar sur l’aéroport d’Hostomel, également surnommé Antonov aéroport.

Un pack payant pour le second An-225

Neuman a précisé que l’An-225 sur Microsoft Flight Simulator est payant à hauteur de 19,99€. Grâce à un accord avec Antonov Airlines, l’entièreté de la somme récoltée sera offerte à l’entreprise cargo dans le but d'aider la reconstruction du nouvel An-225. Un partenariat est justement en place afin d'officialiser le transfert de fond. Il faut noter qu'une clause est prévue dans le cas où le second An-225 n'est pas construit. Dans ce cas, Antonov Airlines promet d'utiliser la somme donnée afin de se souvenir et de commémorer cet avion mythique.