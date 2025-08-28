Meeting aérien de Radom : crash d'un F-16 polonais la veille du show aérien

Alors qu'il effectuait un entrainement la veille du show aérien de Radom en Pologne, le F-16 Tiger Demo Team Poland s'est crashé violemment. Malheureusement, aucun signe d'éjection n'est visible sur les différentes vidéos et images des spotters présents sur place.
Ce 28 août a 19h (heure de Paris), un avion de combat F-16C Fighting Falcon polonais décollait de l'aéroport de Varsovie-Radom (voïvodie de Mazovie, Pologne). Cet avion de combat est polonais est spécifique : il s'agit du F-16 Tiger Demo Team Poland. Ce dernier effectuait un vol d'entrainement la veille du très important meeting aérien de Radom, organisé sur ce même aéroport. De nombreux spotters étaient présents sur les abords de l'aéroport pour admirer le spectacle.
Durant la démonstration, le Fighting Falcon effectuait un looping. Arrivé dans la phase descendante de ce dernier, l'appareil a violemment percuté le sol, créant une énorme boule de feu. Malheureusement, les différentes vidéos ne montrent aucun signe d'éjection et il est fort probable que le pilote, le major Maciej “SLAB” Krakowian, est décédé.
Le major Krakowian s'était récemment distingué lors du show aérien Royal International Air Tattoo (RIAT) 2025 en remportant le trophée "As the Crow Flies". Ce dernier est décerné pour la meilleure démonstration de vol selon les Amis du Royal International Air Tattoo (FRIAT), le club de supporters et passionnés de ce show aérien.
