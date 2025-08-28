Meeting aérien de Radom : crash d'un F-16 polonais la veille du show aérien

Ce 28 août a 19h (heure de Paris), un avion de combat F-16C Fighting Falcon polonais décollait de l'aéroport de Varsovie-Radom (voïvodie de Mazovie, Pologne). Cet avion de combat est polonais est spécifique : il s'agit du F-16 Tiger Demo Team Poland. Ce dernier effectuait un vol d'entrainement la veille du très important meeting aérien de Radom, organisé sur ce même aéroport. De nombreux spotters étaient présents sur les abords de l'aéroport pour admirer le spectacle.

Durant la démonstration, le Fighting Falcon effectuait un looping. Arrivé dans la phase descendante de ce dernier, l'appareil a violemment percuté le sol, créant une énorme boule de feu. Malheureusement, les différentes vidéos ne montrent aucun signe d'éjection et il est fort probable que le pilote, le major Maciej “SLAB” Krakowian, est décédé.