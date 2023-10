Luxair commande quatre Embraer E195-E2

Embraer et Luxair signent une commande ferme pour 4 E195-E2.

Le 11 octobre 2023 à Innsbruck, Autriche, lors de l'Assemblée générale de l'ERA, Embraer et Luxair, la compagnie aérienne nationale du Grand-Duché de Luxembourg, ont signé une commande ferme pour quatre E195-E2, l'avion régional de catégorie monocouloir. Ces avions viendront compléter les récentes commandes de Luxair pour des avions monocouloir de plus grande capacité. Luxair a également prévu deux options d'achat et trois droits d'achat supplémentaires pour cinq autres appareils, avec la possibilité de les convertir en E190-E2 selon les besoins. La première livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2025.