Luxair agrandit sa flotte de monocouloirs avec des Boeing 737

Luxair renforce sa flotte pour la saison estivale 2023

Luxair louera dans un premier temps deux Boeing 737-8 dont la livraison est prévue pour l'été 2023, ce qui permettra à la compagnie aérienne d'offrir à ses clients une capacité et une connectivité accrues vers davantage de destinations pour la saison estivale, qui sera très chargée. Elle a également passé une commande directe pour deux Boeing 737-8.

"Aujourd'hui est un bon jour pour Luxair, notre personnel et nos clients estimés. Luxair a fait un grand pas en avant pour assurer son rôle de compagnie aérienne de qualité du Luxembourg et de la Grande Région ", a déclaré Gilles Feith, CEO de Luxair. "Je tiens à remercier notre Conseil d'administration pour cet acte de confiance, les membres de notre personnel qui nous ont aidés au cours des dernières années, tous nos précieux clients et Cargolux. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début de notre parcours visant à assurer l'avenir à long terme de Luxair. Le 737-8 apportera de la flexibilité au réseau de Luxair tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 20%. En moyenne, chaque avion permettra d'économiser jusqu'à huit millions de livres d'émissions de CO2 par an par rapport aux avions qu'il remplace.

Luxair opte pour le Boeing 737-8 plus écologique

Avec le choix du 737-8, Luxair met en place une opération plus durable, réduisant de manière significative les émissions de CO2 tout en offrant à ses passagers la dernière technologie aéronautique ", a déclaré Ricardo Cavero, vice-président des ventes et du marketing pour l'Europe et Israël de Boeing Commercial Airplanes. "La réduction du bruit au décollage et à l'atterrissage est un aspect essentiel de la performance environnementale, en particulier pour les communautés situées à proximité des aéroports. Le 737-8 est un avion plus silencieux qui contribue à réduire l'empreinte sonore de 50 % par rapport aux avions qu'il remplace."

Le Boeing 737-8 : un choix polyvalent pour les vols court et moyen-courriers

Le Boeing 737-8, qui peut accueillir de 162 à 210 passagers selon la configuration et dispose d'un rayon d'action de 3 500 milles nautiques, est l'avion monocouloir le plus polyvalent du marché, capable d'opérer de manière rentable sur des liaisons court et moyen-courriers. Luxair exploite une flotte de 19 avions, dont huit 737 Next-Generation.