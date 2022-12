Lufthansa Technik: soutien à la flotte de Boeing P-8A Poseidon de la Nouvelle-Zélande

Boeing attribue un contrat de services de soutien à Luftansa Technik

Le contrat porte sur la fourniture du support total de composants (TCS) de Lufthansa Technik, un programme complet de services de composants pour le 737 couvrant plus de 400 pièces communes commerciales incluses dans la configuration du P-8A, un dérivé militaire du populaire avion de ligne. L'exploitation du marché commercial du 737 pour soutenir les clients internationaux du P-8A permettra aux petites flottes d'accéder plus facilement aux stocks nécessaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale à partir des plus de 4 000 appareils 737 en service aujourd'hui.

"Notre collaboration avec Lufthansa Technik est un excellent exemple de la façon dont l'industrie peut travailler ensemble pour résoudre les défis des clients et maintenir des taux de disponibilité élevés", a déclaré Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice-président et directeur général de Boeing, Services gouvernementaux. " Notre objectif est d'étendre les offres de services d'un partenaire industriel allemand stratégique pour que d'autres clients P-8A puissent en bénéficier. "

Le programme TCS fourni par Lufthansa Technik permet à la RNZAF de réduire les investissements dans les pièces communes commerciales et d'améliorer la disponibilité des appareils grâce à l'accès à la chaîne d'approvisionnement mondiale de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de la société allemande.

Boeing et Lufthansa Technik ont signé un protocole d'accord stratégique

Boeing et Lufthansa Technik ont signé un protocole d'accord stratégique en 2021 pour soutenir la flotte allemande de P-8A Poseidon. Le protocole d'entente s'est étendu à un accord tripartite avec ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH en 2022. "Lufthansa Technik est un partenaire de longue date qui soutient depuis longtemps les avions Boeing dans le monde entier", a déclaré Michael Haidinger, président de Boeing en Allemagne. " Ce nouveau contrat est une démonstration claire de notre engagement envers l'industrie allemande et de la façon dont nous nous associons outre-Atlantique et dans le monde, en façonnant des partenariats significatifs qui garantissent une croissance économique et industrielle continue en Allemagne. "

Dans le cadre du programme Performance-Based Logistics (PBL) de Boeing, Lufthansa Technik fournit également un soutien matériel à la flotte italienne de ravitailleurs Boeing KC-767A et a facilité une disponibilité exceptionnelle des appareils pour l'armée de l'air italienne.

"En tant qu'expert renommé pour les avions de missions spéciales et fournisseur leader de maintenance, de réparation et de révision avec des décennies d'expérience dans l'entretien des Boeing 737 commerciaux, nous sommes ravis de commencer bientôt à entretenir la flotte de Poseidon de la Nouvelle-Zélande. Le partenariat solide avec Boeing nous permet d'offrir le meilleur niveau de service possible tout au long du cycle de vie de l'avion ", a déclaré Michael von Puttkamer, vice-président des services d'avions spéciaux chez Lufthansa Technik. "Nous sommes très impatients de poursuivre notre coopération avec nos partenaires, en Allemagne et au-delà."

Le gouvermement de la Nouvelle-Zélande avait annoncé l'achat de quatre avions Boeing P-8A Poseidon

En juillet 2018, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a annoncé l'achat de quatre avions P-8A Poseidon pour remplacer leur flotte vieillissante d'avions de patrouille maritime P-3K2. Le premier P-8A de la Nouvelle-Zélande a été livré en décembre 2022, et les trois autres appareils seront livrés en 2023. Déployé dans le monde entier avec 155 appareils livrés ou en service, et plus de 450 000 heures de vol collectives et sans incident, le P-8A est vital pour la guerre anti-sous-marine mondiale, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance et les opérations de recherche et de sauvetage.