Lufthansa : 5 200 liaisons supplémentaires vers 205 destinations en été 2023

Au total, la compagnie propose plus de 205 destinations dans le monde, soit presque autant qu'avant la pandémie de Corona. Le nombre de connexions au départ de Francfort et Munich atteint 5 200 fréquences hebdomadaires, soit jusqu'à 87 % du niveau d'avant la crise.

Nouvelles de Francfort

Lufthansa dessert Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, quatre fois par semaine avec le numéro de vol LH1528, reliant ainsi la région au vaste réseau de Lufthansa.

Deux fois par jour, la compagnie aérienne dessert Londres-Gatwick, situé au sud de Londres, avec les numéros de vol LH1520 et LH1522. C'est le troisième aéroport de Londres que Lufthansa propose dans son programme de vols. La compagnie aérienne assure ainsi sa participation au potentiel de croissance de la région du Grand Londres. Avec Belfast et Gatwick, Lufthansa reliera un total de onze destinations en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord à partir du 23 avril.

Asturias située sur la côte atlantique de l'Espagne est également nouvelle dans le programme de vols. La capitale Oviedo et la plus grande ville des Asturies, Gijon, peuvent être facilement atteintes à partir de là. Lufthansa propose cette liaison trois fois par semaine sur le vol LH1552. Oviedo est un point de départ idéal pour les voyages touristiques dans le nord de l'Espagne.

En outre, Lufthansa propose Skopje pour la première fois à partir du 23 avril et reliera la capitale du nord de la Macédoine jusqu'à deux fois par jour. Les vols portant les numéros LH1540 et LH1542 devraient être attractifs pour les voyageurs d'affaires et les touristes. Lufthansa renforce sa position en Europe de l'Est en ajoutant Skopje.

Nouvelle est Biarritz (France), qui sera sur le programme de vols pour la première fois à partir du 29 avril. LH1550 volera ensuite vers l'élégante station balnéaire de la côte atlantique tous les samedis.

Nouveautés de Munich

Lufthansa commencera également des vols au départ de Munich vers la région des Asturies. Le vol LH1792 se rendra dans le nord de l'Espagne tous les samedis. Autre nouveauté : Bordeaux (France), connue pour sa région viticole de renommée mondiale. Le vol part trois fois par semaine à partir du 25 avril. Rzeszów fait également son retour dans le programme de vols de Munich. La ville du sud-est de la Pologne sera reliée quotidiennement au hub sud à partir du 23 avril avec le vol numéro LH1604.

L'été prochain, Osaka et Mexico City feront à nouveau partie du programme de vols au départ de Munich. Lufthansa proposera Osaka (Japon) à partir du 2 mai avec LH742 trois fois par semaine. À partir du 2 juin, le vol LH520 décollera trois fois par semaine vers la capitale mexicaine. Un Airbus A350 ultramoderne et économe en carburant sera utilisé pour ces deux destinations.

Volez neutre en CO2 aujourd'hui

Les voyageurs peuvent apporter une contribution personnelle à la protection du climat et rendre leur vol neutre en CO2. En plus de la possibilité de compenser le vol via des projets climatiques de grande qualité, les passagers peuvent dès aujourd'hui voler avec du carburant durable. Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont intégré ces options dans le processus de réservation.

