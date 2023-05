Lockheed Martin révolutionne son approche spatiale : focus sur l'innovation, la productivité et la sécurité des missions

Vers une ère nouvelle : Lockheed Martin adapte son organisation spatiale

Pour faire face à un environnement compétitif en constante évolution, Lockheed Martin a annoncé une réorganisation radicale de son secteur spatial. Cette refonte, axée sur l'efficacité et la rapidité d'action, fait suite à la création récente de l'organisation initié par Lockheed Martin Space, un centre d'innovation dédié au développement rapide des capacités. Selon Robert Lightfoot, vice-président exécutif de Lockheed Martin Space, cette restructuration permettra à l'entreprise de "répondre aux exigences de missions actuelles et futures" tout en renforçant la collaboration avec les clients, les fournisseurs et les partenaires. L'enjeu est de taille : dans un contexte où l'espace est de plus en plus stratégique, tant sur le plan militaire qu'économique, Lockheed Martin Space doit se montrer à la hauteur des attentes grandissantes de ses clients.

Réalignement stratégique : de cinq à trois lignes d'affaires

Dans un souci de réactivité face aux nouvelles menaces et aux évolutions des besoins clients, Lockheed Martin Space simplifie son organisation en passant de cinq à trois branches d'activité. D'un côté, l'espace civil commercial, centré sur l'exploration et le développement de l'infrastructure spatiale. De l'autre, l'espace de sécurité nationale, une nouvelle entité réunissant les activités de défense et classifiées. Enfin, le domaine des systèmes stratégiques et de défense antimissile, axé sur la dissuasion stratégique, la défense antimissile et les programmes hypersoniques, reste inchangé. Cette réorganisation sera supervisée par Maria Demaree, Vice-Présidente et Directrice Générale, qui a fait ses preuves en dirigeant les portefeuilles classifiés et de défense de Lockheed Martin Space.

Un centre de produit dédié à l'amélioration de l'accessibilité et de l'attrait du marché

En plus de cette réorganisation interne, Lockheed Martin Space crée un Centre de Produit dédié à l'amélioration de l'accessibilité et de l'attractivité de ses produits pour les clients internes et externes. Cette nouvelle entité sera dirigée par Mike Patton, ancien responsable des opérations de Lockheed Martin Space et doté d'une longue expérience de production acquise chez GE. En somme, Lockheed Martin Space se réinvente pour faire face à un environnement concurrentiel de plus en plus complexe, tout en s'engageant à fournir à ses clients des solutions spatiales innovantes et performantes. La transition vers cette nouvelle organisation se fera au cours des prochains mois.