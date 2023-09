Lockheed Martin ouvre une plateforme de test pour son centre d'opérations satellitaires futuriste

Lockheed Martin ouvre son Centre d'Opérations du Futur avec technologie cloud avancée. Le 11 Septembre 2023, Littleton, Colo., Lockheed Martin (NYSE: LMT) a annoncé l'ouverture de son Centre d'Opérations du Futur, une vitrine technologique démontrant comment les opérateurs de satellites de demain pourront gérer simultanément plusieurs missions spatiales via une infrastructure cloud sécurisée basée sur le web. Ce centre futuriste auto-financé par Lockheed Martin, situé sur le campus de l'entreprise près de Denver, Colorado, utilise ses logiciels éprouvés Compass™ et Horizon™ de planification de mission et de commandement et contrôle (C2).

Gestion simultanée de missions spatiales et proximité de l'opérateur boostées par l'IA. Le logiciel puissant permet la gestion de satellites uniques, voire de constellations entières de divers types de satellites par un seul opérateur, en même temps et depuis quasiment n'importe où. «Les capacités de IA, d'automatisation et de cloud de nouvelle génération du Centre d'Opérations du Futur permettent aux opérateurs de rester plus proches de la mission que jamais, quel que soit leur emplacement physique,» a déclaré Maria Demaree, vice-présidente et directrice générale de l'espace de sécurité national de Lockheed Martin Space.