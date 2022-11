Lockheed Martin et Microsoft annoncent la signature d'un accord historique sur les technologies avancées et le cloud

Perspectives stratégiques

Yvonne Hodge, vice-présidente senior, Enterprise Business and Digital Transformation, et directrice de l'information, Lockheed Martin:

"Grâce à cet accord historique, Lockheed Martin et Microsoft ouvrent une nouvelle voie en matière de cloud classifié, d'intelligence artificielle et de capacités 5G.MIL® pour le ministère de la Défense. Nous créons des solutions de sécurité du 21e siècle plus rapides, plus sûres et plus abordables qui infusent des expériences immersives et d'autres technologies commerciales avancées dans les systèmes de défense les plus performants. Nous sommes convaincus que cette combinaison inégalée de capacités aidera nos clients à garder une longueur d'avance sur les nouvelles menaces et les nouveaux défis."

Jason Zander, vice-président exécutif, Missions et technologies stratégiques, Microsoft:

"Nos dirigeants de la sécurité nationale ont besoin d'un avantage inattaquable en matière d'information, c'est pourquoi nous apportons la puissance du cloud hyperscale pour accélérer leurs missions de sécurité nationale. En partenariat avec Lockheed Martin, nous démontrons comment la base industrielle de la défense peut apporter des données classifiées dans le cloud en toute sécurité tout en apportant une connectivité 5G avancée, un traitement et une analyse des données critiques, et des expériences immersives à la périphérie pour soutenir la prise de décision là où elle est nécessaire, quand elle est nécessaire. Lockheed Martin est un partenaire précieux dans cet effort, et nous continuerons d'innover et d'explorer l'art du possible pour soutenir la sécurité nationale."

Contexte supplémentaire

Innovations cloud classifiées

Lockheed Martin est le premier membre de la base industrielle de défense à utiliser le tout nouveau cadre du programme national de sécurité industrielle (NISP) de Microsoft pour les clouds aériens après un pilote d'un an. Les travaux de développement des environnements cloud classifiés et non classifiés sont déjà en cours, avec des attentes pour que le projet soit opérationnel en 2023.

La technologie de Microsoft, la première du genre, permettra à Lockheed Martin d'échelonner dynamiquement les demandes informatiques sous des directives autorisées et d'exploiter directement des charges de travail de mission à l'intérieur d'Azure Government Secret, y compris des programmes spéciaux hautement restreints.

Cela permet à Lockheed Martin de :

Moderniser ses anciens systèmes classifiés sur site vers des locataires de cloud Azure Government Secret détenus et exploités

Renforcer les rapports de cybersécurité et la surveillance de la conformité en quasi temps réel.

Créer rapidement des charges de travail de mission autorisées

Améliorer l'informatique d'entreprise et les capacités de recherche et de développement

Développer l'efficacité de l'entreprise

Héberger de manière autonome la gestion du cloud d'entreprise, la collaboration centralisée et

Assurer une gouvernance à l'échelle.

Capacités d'IA/ML, de modélisation et de simulation

Dans le cadre de cet accord, Lockheed Martin s'associera à Microsoft pour s'appuyer sur les solutions avancées de jeu, d'exercice, de modélisation et de simulation (GEMS) et d'émulation de Microsoft afin d'apporter la planification et la coordination militaires à travers des environnements immersifs. Grâce à la technologie GEMS, Lockheed Martin et ses clients peuvent tester des plates-formes et des technologies militaires qui alimentent des opérations interarmées tous domaines sur une plate-forme numérique. De telles capacités ont le potentiel de réduire les coûts pour le DOD et de minimiser les risques pour les membres du service en fournissant une alternative numérique pour certains exercices militaires.

Programmes 5G.MIL

Utilisant les solutions Microsoft Azure et les technologies 5G.MIL de Lockheed Martin, les entreprises continueront à développer des systèmes de communication sécurisés et résilients qui sont interopérables avec les réseaux existants du DOD et s'y connectent de manière transparente. Les développements clés comprennent un noyau tactique 5G, la gestion et l'orchestration des applications et des réseaux à l'échelle et la sécurité cloud-native. Les entreprises feront également progresser la connectivité du domaine spatial pour les environnements austères et légers en termes d'infrastructure.

Faire progresser la transformation numérique de Lockheed Martin

Avec Azure comme fondation, Lockheed Martin fera progresser sa transformation commerciale et numérique appelée 1LMX. En transformant ses processus et systèmes commerciaux de bout en bout, Lockheed Martin crée une entreprise basée sur un modèle avec un fil numérique entièrement intégré tout au long du cycle de vie du produit (conception, construction et maintien). 1LMX améliore la rapidité, l'agilité, la compréhension et la compétitivité de l'entreprise dans la livraison de la prochaine génération de systèmes du ministère de la Défense. Dans le cadre de cette transformation, Lockheed Martin deviendra un environnement multi-cloud dans l'espace non classifié en utilisant Microsoft Azure comme fournisseur de cloud.

L'adoption par Lockheed Martin du cloud Azure offrira une protection inégalée sur tous les appareils, clouds, apps et plateformes. La cybersécurité de pointe de Microsoft s'appuie sur une profondeur et une diversité massives de signaux de plus de 24 trillions par jour, combinées à une IA/ML de pointe et à une équipe mondiale d'experts en sécurité.

Quoi de neuf ?

Lockheed Martin et Microsoft continueront à développer chacun des quatre domaines critiques et à faire la démonstration d'une série de capacités progressivement plus complexes tout au long de 2023. Les capacités débloquées par cette collaboration s'appliqueront à une gamme d'applications de défense dans tous les domaines : terrestre, maritime, aérien, spatial et cybernétique.