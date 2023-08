Lockheed Martin et le Ministère Polonais de la Défense finalisent l'accord de compensation de la phase deux du PAC-3 WISLA

Accord final entre Lockheed Martin et la Pologne sur le programme PAC-3 WISLA Phase II. Le 25 août 2023, Lockheed Martin et le ministère polonais de la Défense ont finalisé un accord pour les engagements de compensation soutenant le programme PAC-3 WISLA Phase II. Cet accord crée huit nouveaux projets permettant de maintenir des emplois d'ingénieur à haute valeur en Pologne et d'ouvrir de nouveaux domaines de technologie, de formation et d'assistance technique à la base industrielle de défense polonaise. Ces projets s'appuieront sur les relations existantes de Lockheed Martin au sein de l'industrie de la défense polonaise dans le cadre du programme WISLA initial.

Les huit projets générés par l'accord comprennent le développement de capacités d'essai de systèmes de missiles. Les projets incluent le développement de la capacité hardware-in-the-loop, qui élargit les capacités de test du système de missiles avec PGZ (Radom) et PCO (Varsovie), l'expansion de la capacité de production de tubes de lancement chez WZL-1 (Deblin) et de maintenance d'aéronefs chez WZL-2 (Bydgoszcz). Un autre projet offrira une formation, des équipements et un logiciel pour soutenir la production de moteurs à propulsion solide chez Mesko (Skarzysko-Kamienna). L'intercepteur PAC-3 MSE de Lockheed Martin constitue un élément central de la future défense antimissile de la Pologne.