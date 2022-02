L'Iran dévoile son nouveau missile balistique Kheibarshekan

Kheibarshekan

Ce nouveau missile a été dévoilé aujourd'hui dans une base militaire souterraine. Il a été commandé par le Corps des Gardiens de la révolution et a été fabriqué en Iran. Les officiels iraniens ont précisé que son moteur est alimenté par un combustible solide, qu'il est "précis" (aucune information spécifique à ce niveau) et qu'il a une portée de 1.450 km (moyenne portée). Ainsi, il peut atteindre Israël à partir de toute la façade ouest de l'Iran. Il peut également atteindre de nombreuses base américaines présentes au Proche et Moyen-Orient.

De plus, le missile serait divisé en deux parties : une fois arrivé en haut de sa courbe, l'étage comprenant la propulsion se sépare et l'ogive se dirige vers sa cible.

L'Iran ne compte pas s'arrêter là puisque d'autres missiles sont en cours de développement :

Emad ; amélioration du Shahab 3, 1.700 km

Ghadr ; amélioration du Shahab 3, 1.950 km

Khorramshahr ; 2.000 km.

Par ailleurs, l'Iran possède déjà un missile balistique d'une portée de 2.000 km (Sejjil). Rendu opérationnel au début des années 2010, il s'est rapidement effacé au profit de missiles de plus petites portées. En 2021, il est réapparu lors d'exercices militaires et il semble avoir reçu un système de guidage plus précis. Des missiles dérivés seraient en développement dont le Sejjil 3 (trois étages, 4.000 km de portée et un poids au lancement estimé à 38 tonnes).