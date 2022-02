L'intelligence artificielle gagne ses dogfights contre des pilotes humains

La Chine rattrape son retard

La Chine choisit avec soins les informations qu’elle laisse fuiter sur ses travaux concernant l’intelligence artificielle appliquée aux combats aériens, mais on retrouve régulièrement des publications de thèse dans les revues scientifiques Acta Aeronautica et Astronautica Sinica qui traitent ce sujet. De nombreux articles proposent des travaux sur la collaboration homme-machine dans les chaînes de décisions du pilote, et ceux sur l’autonomisation du dogfight ont été mis sur le devant de la scène en juin 2021 lors de l’annonce de Pékin de combats simulés entre une IA et Fang Guoyu, un chef d’escadron de l’armée populaire de libération (PLA). Ces combats sont doublement utiles par leur capacité à entrainer l’algorithme aux tactiques de combat aérien, mais aussi pour le pilote qui doit sans cesse s’adapter aux méthodes utilisées par l’IA.

Si cette annonce a démontré la maturité des intelligences artificielles chinoises dans le combat aérien, nous n’avions d’informations ni sur les capacités des IA utilisées, ni sur le déroulement de ces exercices jusqu’à la publication le 10 janvier 2022 des travaux sur des IA qui se revendiquent bien plus performantes que les technologies américaines. Selon le South China Morning Post, l’algorithme peut battre la quasi-totalité des opposants en 800 000 étapes d’apprentissage du réseau de neurone, contre près de 4 milliards pour l’IA américaine gagnante des AlphaDogfight Trials. Bien que la capacité d'apprentissage soit une métrique intéressante, il est difficile de réellement comparer les deux technologies tant qu'elles ne se seront pas confrontées l'une à l'autre.