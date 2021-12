L'hélicoptère d'attaque Tigre en version Mk III se dévoile

Le Tigre au format Mk III intégrera nombre d'améliorations et de nouvelles capacités

Airbus Helicopter fournit pour la première fois des détails techniques sur l'évolution "Mk III" de l'hélicoptère Tigre appelé proposée à la France, l'Allemagne et l'Espagne. Les développements prévus intègrent notamment une amélioration du mat électro-optique situé au-dessus de son rotor ainsi que des équipements de visualisation associés, un système plus performant de visée des cibles intégré au casque, l'intégration de radios de nouvelle génération permettant entre autres des liaisons de données directes entre l’hélicoptère et des drones.

Le système de navigation permettra d'exploiter le réseau de satellite européen Galileo en complément ou à la place du GPS, les modules de gestion des mission intégreront de nouvelles capacités (dont la gestion de drones), et l'avionique sera totalement revue pour intégrer un système de gestion tactique des données du champ de bataille, se rapprochant également des glass cockpit des hélicoptères les plus modernes en lieu et place des deux écrans multifonction à disposition de chacun des deux opérateurs.