Les USA renoncent aux tests de destruction de satellites afin de réduire les débris spatiaux

L’espace est un domaine partagé où chaque action individuelle a des conséquences collectives. Avec le déploiement de milliers d’objets en orbite causé par l’apparition de nouvelles puissances étatiques dans l’aventure spatiale et l’émergence d’acteurs commerciaux, de nouveaux enjeux économiques et stratégiques sont intégrés aux discussions. Désormais, viabilité des activités spatiales et stabilité du domaine sont les deux faces d’une même pièce, ce qui crée une interconnexion entre sûreté et sécurité spatiale. Pour cette raison, la protection de l’espace extra-atmosphérique et la sauvegarde des infrastructures spatiales placées en orbite sont essentielles, non seulement pour les États et forces militaires, mais également pour les acteurs privés.

Les opérateurs de satellites privés contribuent à divers services, y compris militaires et humanitaires. Leur voix devrait donc être intégrée au débat international pour faire valoir leurs intérêts particuliers d’une part et pour permettre de revigorer les débats grâce à l’émergence de nouvelles idées. À ce sujet, l’opérateur satellitaire Planet, qui fournit un service d'observation de la Terre, a publié une lettre ouverte appelant le gouvernement des États-Unis à prendre « la tête des efforts internationaux visant à interdire l'utilisation d'armes anti-satellite génératrices de débris spatiaux » et ce, une semaine avant l’annonce de la Vice-Présidente Kamala Harris. Le danger provoqué par la création de débris a d’ailleurs été rappelé à plusieurs reprises au cours du discours du 18 avril.

D’autres organisations non gouvernementales avaient également dénoncé le test de missile anti-satellite à ascension directe mené par la Russie en novembre 2020 qui avait généré des milliers de débris en orbite. L’entreprise américaine Astroscale avait publié une déclaration, jugeant irresponsable la destruction intentionnelle et inutile d’objet dans l'espace, quel qu’il soit, une affirmation reprise par la Secure World Foundation le même jour.

Si jusqu’à présent, les tests de systèmes anti-satellites faisaient l'objet de condamnations politiques, c’est au niveau juridique que se situait la limite. Ce type d'opération a beau être un acte « inamical », il reste néanmoins licite, malgré son ampleur destructrice, la démonstration de force de frappe qu’il implique et le fait qu’il génère des milliers de débris spatiaux.