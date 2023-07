Les Tchèques pourront acheter 24 F-35

Le 20 juillet 2022, le gouvernement tchèque, via la ministre de la Défense Jana Černochová, sa décision de vouloir acheter 24 avions de combat F-35A Lightning II ( communiqué de presse );

"[...] J'ai été autorisée à former une équipe interministérielle de négociation et commencer les négociations avec les États-Unis pour acquérir 24 chasseurs multirôles F-35 Lightning II pour équiper deux escadrons."

Onze mois après cette décision, le 29 juin 2023, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), en charge d'accorder ou non l'exportation de matériels américains à l'étranger, vient de donner son accord pour cet achat. Concrètement, il ne s'agit bien évidemment pas d'un contrat mais cette étape est importante car elle permet officiellement aux parties concernées de pouvoir signer un prochain contrat et de conclure l'achat.

L'accord ne porte pas seulement sur les 24 F-35 car il comprend également ;

25 (24 installés, 1 de réserve) moteurs Pratt & Whitney F-135-PW-100,

70 missiles air-air longue portée AIM-120C-8 AMRAAM (180 km de portée),

50 missiles air-air courte portée AIM-9X Block II/II+ Sidewinder (20 km de portée),

86 bombes planantes et de précision GBU-53/B StormBreaker (également connue sous la dénomination Small Diameter Bomb II),

12 bombes planantes JDAM, comprenant 12 bombes lisse Mk 84 (également connue sous la dénomination BLU-117) de 907 kg ainsi que 12 kits GBU-31 JDAM,

systèmes IFF ( identification, friend or foe ),

), systèmes de guerre électronique,

différents leurres ( flares et chaff [paillettes]),

et [paillettes]), pièces de rechanges (non spécifiées),

soutien logistique, documentation générale ou technique, équipements cryptographiques,...

il faut aussi ajouter quelques exemplaires des munitions achetées mais dans une version inactive, afin d'être utilisées pour l'entrainement des personnels au sol.

Le montant total est estimé par la DSCA à 5,62 milliards de dollars. La DSCA identifie également trois contractants américains principaux : Lockheed Martin, RTX et Boeing. Ce futur achat pour les Tchèques s'aligne dans une volonté de moderniser les capacités militaires de ses forces : en plus des F-35, 10 hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper sont commandés, de même que 10 hélictopères de trasnport UH-1Y Venom. Le prochain contrat sera probablement terrestre car depuis mai 2023, la ministre Černochová avait annoncé que des discussions étaient en cours pour l'achat de 70 chars de combat Leopard 2A8, version la plus poussée du char de combat Leopard 2 allemand et encore en phase de développement.