Les Rafale égyptiens passent le cap des 10.000 heures de vol

Pendant la semaine du 27 février 2023, l'Armée de l'Air égyptienne a célébré les 10.000 heures de vol effectuées par ses avions de combat Rafale. La cérémonie s'est tenue sur la base aérienne de Gebel el Basur (Beheira, Égypte), en présence de représentants de Dassault Aviation . Cette base accueille la totalité des Rafale égyptiens, au sein du 203ème Wing de combat tactique. Cette étape est importante pour un avion de combat, encore plus pour un appareil exporté à l'étranger : c'est la preuve de la qualité des matériels exportés et utilisés en opérations réelles.

En 2015, l’Égypte commandait 24 Rafale et 1 frégate FREMM pour 5,2 milliards d'euros, devenant le premier client étranger du Rafale. Les 16 Rafale DM (version biplace) et 8 Rafale EM (version monoplace) ont été livrés entre 2015 et 2019. En 2021, l'Égypte devenait le second pays après le Qatar a commandé une seconde fois des Rafale. Le montant total de cet accord était évalué à 3,75 milliards d'euros pour 30 Rafale. Ainsi, avec 54 Rafale prochainement en service, le Rafale deviendra le second appareil de combat des Forces aériennes égyptiennes, derrière les 207 F-16 Fighting Falcon en service en 2022 (26 F-16A, 6 F-16B, 138 F-16C, 37 F-16D).