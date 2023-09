Les moteurs de fusées à propergol solide GEM de Northrop Grumman aident à propulser le lancement réussi de ULA

L'objectif de ce lancement était de mettre en orbite une charge utile de sécurité nationale, désignée SILENTBARKEKR / NROL-107. Commandée par le Bureau National de Reconnaissance des États-Unis et le Space Systems Command de la Space Force américaine, cette mission est d'une importance primordiale pour la défense nationale. Elle contribuera à améliorer la connaissance de l'espace et les renseignements sur les menaces que représentent les satellites.

Northrop Grumman fournira les moteurs pour de futurs lancements de l'ULA.

Outre la fourniture des réservoirs de propergol d'appoint, Northrop Grumman continuera de fournir des moteurs de fusée GEM 63 pour soutenir l'Atlas V de l'ULA, ainsi que des moteurs de fusée GEM 63XL pour aider à propulser la fusée Vulcan de l'ULA, dont le premier lancement est prévu plus tard cette année. Northrop Grumman est également fière d'avoir contribué au succès du lancement d'Artemis I avec les boosters de fusée les plus grands et les plus puissants du monde.