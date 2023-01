Les Marines britannique, française et italienne renouvellent le contrat de maintenance des radars S1850M à Thales

L'OCCAR et Thales ont signé un contrat de service concernant les radars longue portée S1850M utilisés sur 10 destroyers lance-missiles et sur deux porte-avions. Dans ce contrat, l'OCCAR représente la Marina Militare, la Marine nationale et la Royal Navy.

Renouvellement de contrat Ce 18 janvier 2023, Thales a signé un contrat de service avec l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement). Ce dernier représente trois marines : La Marina Militare pour ses deux destroyers lance-missiles de la classe Horizon*

La Marine nationale pour ses deux frégates lance-missiles de la classe Horizon*

La Royal Navy pour ses six destroyers lance-missiles Type 45 ainsi que ses deux porte-avions STOVL de la classe Queen Elizabeth Le contrat concerne le renouvellement du soutien et de la maintenance nécessaire pour les radars S1850M. La durée du contrat est de trois ans, avec une option de deux années supplémentaires et comprend notamment : des services de soutien de haut niveau

un Help Desk

une assistance sur site

la mise en œuvre d'un Portail Client Thales

un programme de vérifications de l'obsolescence et de l'état opérationnel des équipements Le radar S1850M Basé sur le radar SMART-L, le S1850M est un radar naval de surveillance tridimensionnel, à longue portée, en bande L et stabilisé électroniquement. Il fait partie du système antimissiles PAAMS (Principal Anti Air Missile System) utilisé sur les navires précédemment cités. Il s'agit d'une version dérivée du radar SMART-L, avec notamment une vitesse de rotation légèrement plus élevée ainsi qu'une meilleure capacité de détection dans un environnement brouillé. Enfin, il peut poursuivre jusqu'à 1.000 objectifs en vol sur une distance de 400 kilomètres, en ce compris des cibles furtives en vol dans des environnement à forte densité. *La classe Horizon est identifiée au sein de la Marine nationale comme étant une frégate. Cependant, au vu de ses caractéristiques, il se rapproche plus du destroyer que de la frégate. Frégate Chevalier Paul de la Marine nationale. Le radar S1850M est très facilement reconnaissable avec sa couleur noire. Une FREMM est visible en arrière-plan de l'image. © Marine nationale Fermer