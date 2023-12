Les futurs hélicoptères belges armés par Thales ? La ministre de la Défense belge signe une lettre d'intention

Un pas en avant vers le futur

Les Forces armées belges sont en train de remplacer leurs hélicoptères. Si le H160 avait été mis en avant, ce dernier n'est malheureusement pas disponible avant plusieurs années, suite aux commandes déjà enregistrées auprès d'Airbus. Le choix belge s'est alors porté sur 20 hélicoptères H145M, en ce compris 5 pour la Police fédérale belge. Or, il s'avère que la totalité des hélicoptères militaires d'Airbus peuvent emporter des pods lance-roquettes produits par Thales Belgique (site d'Herstal). Cette lettre d'intention résonne ainsi comme un premier pas vers Thales Belgium en vue d'un futur réel contrat. L'éventualité d'un contrat se retrouve d'ailleurs dans le tout premier point de la lettre d'intention (ci-dessus) et si celle-ci vient à se concrétiser, il s'agira de la première commande de roquettes de 70 mm de Thales pour la Belgique... alors que sur les 50 dernières années, ce sont plus de 8 millions de roquettes qui ont été exportées de Belgique. Il faut toutefois rappeler que Thales Belgium ne fait pas seulement des roquettes et détient déjà des contrats avec la Belgique

En plus de cet éventuel achat, il est certain que la Composante terre regarde le champ de bataille en Ukraine : en cas de déploiement de haute intensité, les véhicules déployés devront pouvoir se protéger des drones. La roquette de 70 mm peut justement être équipée d'une charge antiaérienne (airburst). Ce concept était d'ailleurs présenté devant le fort d'Evegnée, grâce à une coopération entre Thales Belgium, Lambert, Senhiv et les Forces armées belges. Ainsi, un véhicule blindé léger Lynx des Forces terrestres belges, équipé d'un lance-roquette FZ606 et d'un système de détection de drones démontrait la faisabilité du concept. Un autre Lynx était également équipé d'une tourelle avec un affut de mitrailleuse lourde (non montée lors de la présentation), un lance-roquette FZ606 et des capteurs électro-optiques. À noter qu'un véhicule équipé d'un lance-roquettes de Thales Belgium peut très simplement changer sa configuration en utilisant un lot de roquettes équipées de différentes ogives :

FZ71 pour un emploi général (charge explosive)

FZ181 éclairante

FZ122 pour la destruction de véhicules (2.200 fléchettes de 1,3 grammes)

FZ149 pour la destruction de véhicules et véhicules légèrement blindés, radars, systèmes antiaériens,... (36 fléchettes de 35 grammes)

FZ275 LGR à guidage laser pour des frappes de précision (1 mètre de précision)

FZ319 pour la destruction de véhicules et véhicules légèrement blindés (charge explosive)

Thales propose également la tête FZ120 inerte pour l'entrainement. La FZ336 (inerte) est en cours de qualification et rajoute un petit nuage de fumée à l'impact (moins de 5 secondes).