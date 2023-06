Les forces spéciales néerlandaises passeront du Cougar au Caracal d'Airbus

Les 14 hélicoptères seront donc placés sous le Commandement des hélicoptères de défense de la Royal Netherlands Air Force. En parallèle, Airbus fournira au gouvernement néerlandais de nouveaux équipements de missions ainsi qu’une capacité de simulation, de manière temporaire, dans le but de former les équipages des futurs Caracal.

Caractéristiques du H225M Caracal

Autrefois appelé Eurocopter EC725, l'H225M Caracal, introduit en 2005, est aujourd'hui employé par la France, le Brésil, le Mexique, la Malaisie, l'Indonésie, le Koweït, Singapour et la Thaïlande.

Vitesse maximale, Vne 324 km/h

Vitesse de croisière recommandée 262 km/h

Autonomie maximale avec réservoirs standard / ajout de réservoir auxiliaire : 920 km / 1 253 km

Endurance maximale avec réservoirs standard / ajout de réservoir auxiliaire : 4 h, 30 min / 6 h, 09 min

Le H225M peut emporter 31 soldats et possède une masse maximale au décollage (MTOW) de 11 tonnes avec une capacité d'emport de charge utile de 5 250 kg et une capacité d’emport de charge maximale de l'élingue de chargement atteignant les 4 750 kg. Du point de vue de l'armement il est équipé du système d'arme modulaire et flexible d'Airbus nommé H Force qui se compose de :

Viseur et affichage monoculaires montés sur casque (HMSD) pour le ciblage du pilote et du mitrailleur et le tir balistique

Une unité centrale pour le calcul de tir

Système électro-optique (EOS) pour l'identification et le tir de cibles

Poignées d'armement pour la gestion de l'armement

Pods d'armes avec l'armement suivant : Balistique : mitrailleuse, canon, fusée Guidé : fusées à guidage laser, missile air-sol, missile air-air



Ces différentes caractéristiques lui permettent de réaliser des missions d’opérations spéciales, mais aussi de recherche et sauvetage au combat, de transport tactique de troupes et de matériels ainsi que d'évacuation des blessés.