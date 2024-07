Les F-35 italiens vont recevoir des missiles à très longue portée

L'Italie a dévoilé ses plans visant à équiper sa flotte de chasseurs furtifs F-35B (capables d'opérations sur porte-aéronefs) de nouveaux armements air-air et air-sol. Opérés par l'aviation navale italienne, ces F-35B recevront notamment le missile Kongsberg Joint Strike Missile (JSM). Le gouvernement italien a détaillé les armements à acquérir pour ses F-35B navals le 15 juillet, dont 15 exemplaires sont en cours de commande. Parallèlement, l'armée de l'air italienne recevra un nombre similaire de F-35B, destinés également à des opérations en mer, ainsi que 60 F-35A à décollage et atterrissage conventionnels. Cet achat permettrait de doter le pays d'une aviation dite "de cinquième génération", en remplacement de la flotte vieillissante d'AV-8B dont la moyenne d'âge dépasse les 30 ans.

Le coût total de ce plan s'élève à 682 millions d'euros sur les 14 prochaines années, dont 650 millions ont déjà été financés. Une fois que toutes les armes seront livrées et intégrées, les F-35B atteindront leur pleine capacité opérationnelle pour les missions embarquées, un objectif fixé pour 2030 et lié à l'avancement de la mise à niveau Block 4 du F-35, premier standard opérationnel de l'appareil aujourd'hui toujours en développement aux USA.

Le plan d'armement des F-35B de la marine italienne inclut notamment le Kongsberg Joint Strike Missile (JSM). Dérivé du Naval Strike Missile (NSM), le JSM a été développé par la compagnie norvégienne Kongsberg en coopération avec l'entreprise américaine de défense Raytheon. Le JSM est optimisé pour attaquer des cibles terrestres et maritimes telles que des navires de grande taille, des infrastructures importantes ou des positions militaires stratégiques. Ainsi, il est optimisé pour des missions d'attaque à longue portée et de frappe de précision.

Un autre missile a été annoncée pour les F-35B de la marine italienne: la munition de précision à distance guidée SPEAR 3. Ce missile existe en plusieurs variantes, contre des cibles terrestre et également anti navire, et sa taille lui permet d'être transporté en interne par l'avion de combat furtif. Tout comme le JSM, le SPEAR 3 offre une capacité de frappe précise à longue portée, capable de cibler efficacement une gamme diversifiée de cibles terrestres et maritimes, mais il dispose également d'une version de guerre électronique.

Doté d'une charge utile de 118 kg, le JSM utilise le GPS, un système de navigation inertielle et la cartographie du terrain pour atteindre sa cible. Son détecteur passif à imagerie infrarouge le rend insensible au brouillage radiofréquence, et évite également toute détection par la défense ennemie, tandis que sa fonction de cartographie du terrain l'aide à atteindre sa cible même dans des environnements dépourvus de GPS. Avec une portée maximale déclarée d'environ 560 km à haute altitude, le JSM offre une capacité de frappe à longue portée importante pour les F-35B de la marine italienne.

Doté d'un petit moteur turbojet et d'ailes escamotables, le SPEAR 3 peut atteindre une portée d'au moins 140 km tout en volant à des vitesses subsoniques élevées. Son viseur tri-mode combine des fonctions de radar, d'infrarouge et de guidage laser, lui permettant d'engager des cibles statiques et mobiles sur terre et en mer, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit.

Le SPEAR 3 utilise la navigation GPS et inertielle pour se rendre à la zone cible et peut recevoir des mises à jour de ciblage en temps réel via liaison de données pendant le vol. Une fois près de la cible, le missile l'identifie et l'engage de manière autonome. L'une des variantes du SPEAR 3 intègre des capacités de guerre électronique, incluant des fonctions de brouillage et de leurres. Il peut ainsi protéger ses aéronefs lanceurs en perturbant les défenses aériennes ennemies, ou être tiré vers un radar ennemi pour remonter jusqu'à l'origine du signal et détruire l'émetteur.

Malgré la taille modeste de la flotte italienne de F-35B, l'ambition de renforcer sa capacité de projection de force est manifeste. Ces avancées technologiques renforcent non seulement la défense nationale italienne mais contribuent également aux objectifs de sécurité collective de l'OTAN, marquant ainsi une transition significative vers une capacité de défense moderne et intégrée.