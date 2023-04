Les États-Unis favorisent l'Ukraine en limitant la vente de bombes intelligentes GLSDB à Taïwan

Le missile GLSDB une précision au mètre près pour l’Ukraine

Le missile GLSDB est un projectile de précision produit par Boeing et SAAB dont les capacités peuvent apporter un avantage certain à l’Ukraine en les associant aux système de fusée d'artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS) et M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) américains. Ils atteignent des cibles avec une précision de moins d’un mètre et possèdent une portée de 150 km. Le GLSDB est basé sur la bombe de petit diamètre GBU-39 à lancement aérien de Boeing et pèse 113 kg. Il est « dotée d'un « système de navigation inertielle avancé assisté par un système GPS anti-brouillage, combiné à une ogive à explosion et à fragmentation polyvalente et pénétrante et à une fusée électronique programmable » selon son constructeur Suédois. Il peut enfin tirer à 360° et donc viser aussi les cibles derrière le point de lancement. L’ensemble de ses capacités permettrait ainsi à l’armée ukrainienne de menacer les principales lignes d'approvisionnement russes, les dépôts d'armes et les bases aériennes loin derrière les lignes de front.