Les complexités du retrait militaire français du Niger : un défi logistique et stratégique majeur

Alors que les tensions diplomatiques entre la France et le Niger atteignent un sommet suite au récent coup d'État, le retrait des troupes françaises du territoire nigérien devient un casse-tête logistique et sécuritaire. Entre des frontières fermées, des mouvements militaires sous la menace jihadiste et un défi colossal de désengagement des équipements, la France est confrontée à l'un des exercices de repli les plus complexes de ces dernières années.