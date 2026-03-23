« Les compétences IA sont de plus en plus recherchées par les entreprises », entretien avec Baptiste Panchart
« Les compétences IA sont de plus en plus recherchées par les entreprises », entretien avec Baptiste Panchart
© CRIT
Daniel Chretien
Alexandre Léoty

publié le 23 mars 2026 à 14:15

806 mots

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« Les compétences IA sont de plus en plus recherchées par les entreprises », entretien avec Baptiste Panchart

Entretien avec Baptiste Panchart, responsable du marché aéronautique, spatial et défense chez Crit, acteur global de l’emploi fondé en 1962 (400 agences en France, 3,37 milliards d’euros de chiffre d’affaires).

Quelle est la dynamique de recrutement des profils spécialisés en IA par les entreprises de l’aéronautique, du spatial et de la défense en France ? 

Ce sont des compétences qui sont de plus en plus recherchées par les entreprises de ces secteurs. On les retrouve d’ailleurs tout au

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Ce sont des compétences qui sont de plus en plus recherchées par les entreprises de ces secteurs. On les retrouve d’ailleurs tout au long de la chaîne de valeur. Dans la R&D, dans

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