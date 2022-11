Les Bell 412 EPI de l'Armée de l'Air du Monténégro ont réalisé 200 000 heures de vol dans la lutte contre les feux de forêt

L'Armée de l'Air du Monténégro a consacré plus de 200 000 heures de vol à des opérations de lutte contre les incendies

Chaque mois de juillet, des incendies balaient les terres forestières du Monténégro, détruisant des terrains menacés et menaçant la vie des gens. Lorsque plus de la moitié de l'écosystème du Monténégro est constitué de vastes zones boisées et de montagnes, le besoin d'un aéronef fiable pour aider à combattre les graves incendies de forêt est impératif. Pour la Force aérienne du Monténégro, c'est le Bell 412 EPi. En tant que seul opérateur actif dans le pays avec des capacités de lutte contre les incendies aériens, l'Armée de l'Air du Monténégro dépend fortement de leurs trois Bell 412 EPi pour naviguer dans des conditions difficiles dans tout le pays. Au cours de l'année écoulée, l'Armée de l'Air du Monténégro a consacré plus de 200 000 heures de vol à des opérations de lutte contre les incendies.

"Le Bell 412 EPi nous a permis de ramasser 1 500 litres d'eau"

"Lorsque nous avons cherché à développer notre flotte de services d'urgence, notre priorité absolue était de choisir un appareil qui soit fiable. Pour nous, le Bell 412 EPi dépasse les attentes et nous permet d'accomplir des missions de sauvetage avec certitude", a déclaré le lieutenant Nenad Dubljevic, pilote de Bell 412 de l'Armée de l'Air du Monténégro. "Lors d'une épidémie de feux de forêt dans les montagnes Kučke en mars dernier, nous avons passé diverses heures de vol sur une période de deux semaines à combattre les incendies. Au cours de cette mission, la température était inférieure à 0 C°, et la source d'eau la plus proche était un lac gelé. Le Bell 412 EPi était non seulement capable de naviguer à travers les altitudes montagneuses hautes et basses, mais il nous a permis de ramasser 1 500 litres d'eau pour combattre les incendies avec succès." Témoignage vidéo du Montenegro 505

Deux Bell 505 également utilisés pour la formation des pilotes

Le Bell 412 EPi a été conçu dans l'optique de la sécurité publique et construit pour une réponse rapide. Avec une technologie de vol améliorée, des équipements ELR Strake et Fast Fin permettant aux pilotes d'opérer dans des conditions de vent chaud et fort, et des moteurs Pratt & Whitney construits pour fonctionner à haute altitude, le Bell 412 EPi continue d'être un hélicoptère choisi par les responsables de la sécurité publique dans le monde entier. En plus de ses trois Bell 412 EPi, l'Armée de l'Air du Monténégro exploite actuellement deux Bell 505 pour soutenir les institutions civiles. Le Bell 505 sert également de tout premier hélicoptère d'entraînement de l'armée.