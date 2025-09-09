Les avions de combat israéliens bombardent une réunion du Hamas au Qatar

Le 9 septembre vers 15h (heure de Paris), une dizaine d'explosions étaient entendues à Doha (Qatar), suivies par une épaisse fumée montant dans le ciel. Quelques minutes plus tard, à 15h11, les Forces armées israéliennes annonçaient sur les réseaux sociaux avoir frappé la capitale qatarie. La publication précise qu'en coordination avec le service de renseignement intérieur (Shin Bet), des avions de combat de la Force aérienne israélienne ont traversé une partie du Proche-Orient pour atteindre le Qatar. La cible visée était un regroupement de hauts responsable du Hamas, réfugiés au Qatar pour justement s'éloigner des capacités de frappes israéliennes. Les images montrent d'ailleurs le bâtiment touché est totalement détruit et les premières informations disponibles en sources ouvertes annoncent que des personnes sont décédées à l'intérieur.

A clear picture of the building which was targeted earlier by the Israeli Air Force in the Qatari capital of Doha, with the interior and first floor appearing to have been totally destroyed, suggesting that it is unlikely anyone inside the building survived. pic.twitter.com/PnkhUpUqZ6

Les appareils engagés ne sont pas connus, seule une image publiée sur le compte Instagram de l'Armée de l'Air Israélienne montre :

1 avion de combat F-15A Eagle (premier plan),

1 avion de combat furtif F-35I Adir (F-35A Lightning II israélien),

2 avions de combat F-16I Sufa (F-16D Fighting Falcon israélien)

La description reprend une partie du texte publié sur X, en inscrivant en blanc sur fond rouge :

"La Force aérienne a attaqué les hauts dirigeants du Hamas"

Par ce raid, Israël confirme à nouveau que ses Forces armées peuvent atteindre n'importe quelle cible au Moyen-Orient, que ce soit des dirigeants du Hamas en Iran ou au Qatar, des sites nucléaires en Iran,...