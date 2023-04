Leonardo UK est la première entreprise de défense majeure au Royaume-Uni à migrer vers le cloud sécurisé.

Une solution cloud pour une meilleure collaboration

En collaboration avec Microsoft et Accenture, Leonardo a déployé la plate-forme Azure basée sur le cloud sur l'ensemble de son activité au Royaume-Uni. Cette migration marque une étape importante vers l'intégration de technologies numériques avancées dans l'industrie de la défense britannique. Les scientifiques et ingénieurs de Leonardo basés au Royaume-Uni auront maintenant un accès sécurisé à un « socle numérique » accessible à distance qui accélérera la recherche de produits, réduira les coûts de développement et facilitera une collaboration plus étroite avec les clients et les partenaires. À l'avenir, Leonardo pourra également exploiter le socle numérique pour créer de nouveaux produits et services grâce aux énormes quantités de données qu'il collecte.

Des investissements stratégiques pour l'avenir

Leonardo investit environ 100 millions de livres cette année au Royaume-Uni dans le cadre de sa stratégie en cours d'activation, y compris le projet de transformation Future Factory. L'année dernière, l'entreprise a déployé des usines d'électronique numérique dans tout le pays, avec un « environnement de données commun » permettant aux ingénieurs d'accéder facilement aux données volumineuses. La nouvelle migration vers la plate-forme Azure permettra à Leonardo de continuer à moderniser et à automatiser ses processus pour libérer des ressources pour l'innovation.

Des avantages pour l'industrie de la défense

Le déploiement de la solution cloud chez Leonardo contribuera également à renforcer l'industrie de la défense au Royaume-Uni en permettant des collaborations plus étroites sur des projets de défense modernes tels que le Global Combat Air Programme. Ce programme implique des partenaires internationaux pour développer un système de combat de sixième génération en la moitié du temps nécessaire pour la génération précédente. L'objectif est d'adopter des pratiques de travail plus agiles grâce à la technologie de cloud sécurisé.

Un nouveau site à Newcastle pour renforcer les capacités de l'entreprise

Le nouveau site de Leonardo à Newcastle permettra également de créer 200 nouveaux emplois hautement qualifiés dans les domaines de la science et de l'ingénierie, en particulier dans les technologies numériques et de données émergentes. Cette initiative s'aligne sur la stratégie du ministère de la Défense britannique pour libérer le potentiel des données de défense.

En conclusion, le déploiement de la plate-forme Azure par Leonardo est une étape majeure vers la modernisation de l'industrie de la défense britannique. Cette migration vers le cloud sécurisé permettra une collaboration plus étroite, une recherche de produits plus rapide et des coûts de développement réduits. Cette initiative renforcera également les capacités de l'entreprise à exploiter les données de défense, ce qui est crucial pour la réalisation des projets de défense modernes.