Le X-37B de Boeing achève sa sixième mission et établit un nouveau record d'endurance

La sixième mission a été lancée au sommet d'une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis la station spatiale de Cap Canaveral en mai 2020. Les expériences hébergées comprenaient une expérience sur l'énergie solaire conçue par le Naval Research Lab, ainsi qu'un satellite conçu et construit par les cadets de l'Académie de l'armée de l'air américaine en partenariat avec le Air Force Research Laboratory. Le satellite, baptisé FalconSat-8, a été déployé avec succès en octobre 2021 et reste aujourd'hui en orbite.

"Cette mission souligne l'accent mis par la Space Force sur la collaboration dans l'exploration spatiale et l'élargissement de l'accès à faible coût à l'espace pour nos partenaires, à l'intérieur et à l'extérieur du département de l'Air Force (DAF)", a déclaré le général Chance Saltzman, chef des opérations spatiales.

Avec l'achèvement réussi de sa sixième mission, l'avion spatial réutilisable a maintenant parcouru plus de 1,3 milliard de miles et passé un total de 3 774 jours dans l'espace où il mène des expériences pour des partenaires gouvernementaux et industriels avec la possibilité de les ramener sur Terre pour évaluation.

Cette mission a également accueilli plusieurs expériences de la NASA, notamment l'expérience METIS-2 (Materials Exposure and Technology Innovation in Space), qui a évalué les effets de l'exposition spatiale sur divers matériaux afin de valider et d'améliorer la précision des modèles d'environnement spatial. Il s'agissait du deuxième vol pour ce type d'expérience. La mission 6 a également accueilli une expérience de la NASA visant à évaluer les effets d'une exposition spatiale de longue durée sur des graines. Cette expérience éclaire les recherches visant les futures missions interplanétaires et l'établissement de bases permanentes dans l'espace.

"Depuis son premier lancement en 2010, le X-37B a pulvérisé des records et fourni à notre nation une capacité inégalée pour tester et intégrer rapidement de nouvelles technologies spatiales", a déclaré Jim Chilton, vice-président senior de Boeing Space and Launch. "Avec le module de service ajouté, c'est la plus grande quantité que nous ayons jamais transportée en orbite sur le X-37B et nous sommes fiers d'avoir pu prouver cette nouvelle capacité flexible pour le gouvernement et ses partenaires industriels."

Le programme X-37B est un partenariat entre le bureau des capacités rapides du ministère américain de l'Air et l'U.S. Space Force. Boeing a conçu et fabriqué l'avion spatial et continue d'assurer la gestion du programme, l'ingénierie, les tests et le soutien à la mission depuis des sites situés en Californie du Sud, en Floride et en Virginie.

En 2020, le X-37B a reçu le trophée Robert J. Collier pour avoir fait progresser les performances, l'efficacité et la sécurité des véhicules aériens et spatiaux.