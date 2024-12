Le trafic aérien mondial devrait passer pour la première fois la barre des 5 milliards de passagers en 2025

La dynamique de la reprise du transport aérien mondial va se confirmer encore 2025. Et même plus encore. En effet, selon les statistiques de l'IATA (Association internationale du transport aérien), le trafic aérien mondial devrait en 2025 pour la première fois dépasser la barre des 5 milliards de passagers, avec un total de 5,2 milliards de passagers, soit une croissance de 6,7% par rapport à 2024. Les profits nets des compagnies aériennes mondiales devraient atteindre 36,6 milliards de dollars, avec une marge nette de 3,6%. Il s'agit encore d'une amélioration par rapport au profit net mondial de 2024 (31,5 milliards de dollars), avec une marge nette de 3,3%. Le bénéfice opérationnel devrait atteindre 67,5 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle de 6,7%, en légère hausse par rapport à celle qu'elle était en 2024 (6,4%).

La barre du billion de dollars franchie

Autre record historique : pour la première fois, le chiffre d'affaires total du transport aérien mondial devrait en 2025 dépasser le billion de dollars, avec un chiffre d'affaires anticipé de 1, 007 billion de dollars. Il s'agit d'une hausse de 4,4% par rapport à 2024. Les volumes de cargo mondiaux devraient atteindre en 2025 un total de 72,5 millions de tonnes, soit une croissance de 5,8% par rapport à 2024.

Le poids des coûts

« En 2025, les revenus de l’industrie dépasseront pour la première fois les 1 000 milliards de dollars. Il est important de mettre cela en perspective. Un billion de dollars, c’est beaucoup : près de 1 % de l’économie mondiale. Cela fait du transport aérien une industrie d’importance stratégique. Mais rappelez-vous que les compagnies aériennes supportent des coûts de 940 milliards de dollars, sans compter les intérêts et les taxes. Ils conservent une marge bénéficiaire nette de seulement 3,6 %. En d’autres termes, la marge entre profits et pertes, même dans la bonne année que nous attendons, 2025, n’est que de 7 dollars par passager. Avec des marges aussi minces, les compagnies aériennes doivent continuer à surveiller chaque coût et insister sur une efficacité similaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en particulier de la part de nos fournisseurs d’infrastructures monopolistiques qui nous laissent trop souvent tomber en termes de performances et d’efficacité », a tempéré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.