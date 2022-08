Le trafic aérien : en pleine reprise cet été 2022

Selon les données d'Eurocontrol, organisme européen de sécurité de la navigation aérienne qui fait état du trafic quotidien sur le continent européen, 35 0000 vols ont été opéré ce mois-ci contre près de 35 000 vols pour la même période en 2019, avant le déclenchement de la crise sanitaire.

La situation du trafic aérien en France

En France, la situation du trafic aérien est redevenue pratiquement à la normale en comparaison à 2019. Selon les chiffres d’Eurocontrol, près de 4700 vols par jour sont recensés sur le sol français contre 4400 vols sur la même période en 2019. En comparaison à 2021, les résultats sont encourageants avec une moyenne de 3600 vols par jour sur la même période. Lors de la première semaine août 2020, le trafic avait baissé à 2500 vols quotidiens en France.

La majorité du trafic aérien en Europe est inférieur à celui de 2019

La majorité des pays européens connaissent une baisse de trafic en comparaison à l’année 2019. Ces valeurs fluctuent en fonction des pays, le Portugal, la Norvège, l’Espagne, l’Italie, la Suisse, la France, le Danemark rencontrent une baisse de seulement 10%. La Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont, eux, à un niveau de -15 %. D’autres pays ont connu une évolution du trafic aérien beaucoup plus importante notamment l’Allemagne, Israël, la Suède et la Finlande avec une baisse estimé à -20 % à -30%. En revanche, certains pays connaissent une hausse du trafic aérien notamment le Luxembourg avec une augmentation de 5% par rapport à début août 2019. Il est à plus de 7 % pour la Grèce. Certains pays sont en forte ascension avec des augmentions du trafic aérien de plus de 45% sur la même période comme l’Albanie et l’Arménie.