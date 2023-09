Le système des ressources humaines de l'armée américaine attribue à DMI un contrat d'intégration de systèmes de soutien de 26 millions de dollars.

Suite à une récente attribution de contrat, DMI (Digital Management, LLC), un important fournisseur mondial de services numériques, apportera des améliorations majeures aux systèmes de ressources humaines de l'armée des Etats-Unis. Le contrat de 26 millions de dollars a été attribué par le Bureau exécutif de programme des services d'information d'entreprise (PEO EIS) des systèmes de ressources humaines de l'armée (AHRS). DMI se chargera d’optimiser l'expérience des utilisateurs finaux des membres du service, tout en convertissant les services de développement d'intégration de systèmes de soutien (SSI) aux meilleures pratiques agiles, en soutien à la vision de l'armée d'intégrer transparence et agilité dans ses logiciels et services.

DMI fournira une gamme de services visant à améliorer l’efficacité des différents systèmes de l'armée.

Dans le cadre du contrat, DMI fournira des services SSI, y compris l'intégration technique et le développement pour les Modules de Soutien à l'Installation (ISM) de AHRS et les opérations et la gestion du système de comptabilité déployé en théâtre et du système de personnel tactique. De plus, DMI apportera son soutien au système d'information de formation de l'armée PEO EIS (ATIS) par l'intégration, le développement des opérations et la gestion du système de soutien à la gestion des installations d'entraînement (RFMSS).