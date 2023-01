Le SPYDER de Rafael offre désormais des capacités anti-missiles balistiques tactiques.

En réponse aux demandes opérationnelles urgentes de plusieurs clients

L'introduction de cette fonctionnalité anti-missile balistiques tactiques sur le système de défense sol-air SPYDER est la suite logique de l'analyse des leçons tirées des conflits armés récents et en cours impliquant une utilisation intensives de missiles balistiques tactiques. En réponse aux demandes opérationnelles urgentes de plusieurs clients existants à travers le monde, le programme étend donc les capacités des effecteurs du SPYDER à de l'anti-missiles balistiques tactiques.

Une fonctionnalité proposée en option.

"Cette fonction extrêmement importante de défense anti-missiles balistiques tactiques sera proposée en option sur le système SPYDER. Dans le cadre du paradigme de la solution sur mesure du SPYDER, cette capacité sera offerte comme une option rentable à nos précieux clients ayant des besoins opérationnels urgents respectifs.", commente Pinhas Yungman, vice-président exécutif et directeur général de la division Air & Missile Defense Systems de Rafael.

Les SPYDER déjà intégrés au dispositif de défense OTAN.

Le système de défense aérienne SPYDER est le seul système de défense aérienne de fabrication israélienne qui a été incorporé dans le dispositif de défense aérienne de l'OTAN. SPYDER est un système de missiles surface-air à réaction rapide et à basse altitude conçu pour contrer les attaques d'avions, d'hélicoptères, de drones et de munitions à guidage de précision. Le système assure une protection efficace pour les forces situées dans la zone de combat. L'architecture ouverte de SPYDER permet d'intégrer facilement des composants externes et de les combiner de manière flexible, offrant ainsi différentes configurations avec des gammes et des capacités variées en fonction des besoins et des priorités du client. Ses capacités autonomes lui permettent de détecter des menaces tout en se déplaçant et de procéder à un lancement à 360° quelques secondes après que la cible ait été déclarée hostile, par tous les temps, à plusieurs lancements et dans le cadre de capacités centrées sur le réseau. Tous les systèmes SPYDER disposent de capacités d'engagement de cibles multiples pour gérer les attaques par saturation.

Missile IIR à double bande d'ondes PYTHON-5 et missile longue portée I-DERBY ER

Les systèmes SPYDER intègrent des missiles air-air aux performances éprouvées : le missile IIR à double bande d'ondes PYTHON-5 de Rafael, le radar actif BVR I-DERBY et le missile longue portée I-DERBY ER, chacun pouvant être utilisé pour des missions sol-air. Les variantes SPYDER-SR et SPYDER-ER sont des systèmes de missiles à lancement oblique à 360° qui offrent des capacités de réaction rapide, de verrouillage avant le lancement (LOBL) et de verrouillage après le lancement (LOAL) tout en étendant la portée de la défense jusqu'à un rayon de 40 km. Les SPYDER-MR et SPYDER-LR offrent des capacités d'interception de cibles à moyenne et longue portée par lancement vertical, tout en étendant l'enveloppe de défense jusqu'à un rayon de 80 km. La variante la plus récente, le SPYDER All-in-One, incorpore un radar intégré, un capteur EO/IR Toplite et un lanceur sur une seule plateforme afin de répondre aux besoins opérationnels individualisés d'une force de défense.