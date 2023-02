Le soutien américain à Taïwan sanctionné par la Chine

Lockheed Martin et Raytheon, les ventes d'armement entre Washington et Taipei

Les États-Unis participent à l'augmentation des capacités militaires de Taïwan qui fait face à la Chine voisine et belliqueuse. Le 5 septembre 2019, un contrat de 8 milliards de dollars a par exemple été passé avec le gouvernement taïwanais pour l'achat 66 nouveaux chasseurs F-16V Block 70 du constructeur Lockheed Martin. Ils devaient être livrés d'ici 2026. Le constructeur a aussi remporté en 2020 un contrat de 32,9 millions de dollars au sein du programme F-16 Peace Phoenix Rising qui prévoit le soutien logistique et la remise à niveau des F-16 A /B de Taïwan.

Plus récemment, le 7 février 2022, une vente de 100 millions de dollars d'équipements et services pour Taïwan a été approuvée par les Etats-Unis. Elle concerne l’entretien et l’amélioration des systèmes de missiles sol-air (SAM) MIM-104 Patriot, dont les principaux entrepreneurs seraient Lockheed Martin et Raytheon Technologies (le constructeur des Patriot).

Lockheed Martin et Raytheon sanctionnées par la Chine pour des ventes d'armes à Taïwan

Le Ministère chinois du Commerce (MOFCOM) a inscrit les entreprises Lockheed Martin et Raytheon Missiles & Défense (une filiale de la société Raytheon Technologies) à sa liste des entités « peu fiables ». Cette décision a été prise en raison de la vente de missiles, chasseurs et autres armements à Taïwan par les deux sociétés.

Créée en 2019 après l’instauration de droits de douanes spécifiques sur les importations chinoises ainsi que des restrictions imposées au groupe Huawei Technologies par l’administration Trump, c’est la première fois que des entreprises y sont officiellement nommées.

Plusieurs types de sanctions prévus pour les deux sociétés américaines

À peine quelques jours après la montée des tensions au sujet du ballon chinois abattu le 4 février dernier au-dessus des Etats-Unis, plusieurs sanctions seront appliquées à ces entreprises. Désormais il sera impossible à Lockheed Martin et RTN d'importer, d'exporter et d'investir en Chine, une mesure qui semble hautement symbolique au vue de l'interdiction du gouvernement américain pour ses entreprises d’armement de vendre du matériel à la Chine.

Les cadres supérieurs des deux sociétés seront également interdits sur le territoire chinois, tandis que tous leurs permis de résidence et de travail seront annulés ou refusés. Lockheed Martin et RTN sont également soumis à des amendes distinctes équivalentes au double du montant de leurs ventes d'armes à Taïwan. Le communiqué du MOFCOM indique qu'elles doivent être payées dans un délai de 15 jours sous peine d'augmenter, sans pour autant préciser les moyens mis en oeuvres pour les faire respecter.