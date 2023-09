Le sous-marin Rostov-on-Don totalement détruit (confirmation en images)

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, la base navale de Sébastopol subissait une attaque de missiles ukrainiens. Si les images de l'attaque sont rares et peu précises, une série d'images satellites et une image du navire de débarquement de chars Minsk (classe Ropucha I) permettait de déjà confirmer la perte totale de ce bâtiment. Il ne manquait plus qu'une image du sous-marin Rostov-on-Don (Rostov-sur-le-Don, classe Kilo améliorée). Or, deux images (disponibles ci-dessous) ont enfin été publiées par des Russes ayant accès aux deux cales sèches.

Deux importantes zones de dégâts sont visibles :

à tribord, au centre du sous-marin, juste derrière le kiosque. D’après les plans de cette classe de bâtiments, la zone touchée correspond à la fin de l’espace vie de l’équipage et le début de la salle des machines.

à l'avant, au-dessus du sous-marin. Cette zone accueillait la salle des torpilles/missiles* mais elle devait être vide de ses armes, enlevées par mesure de sécurité pendant l'entretien du sous-marin.

La partie arrière semble confirmer une frappe de missile, en provenance du nord-est. De plus, ce trou dans la coque ne correspond pas à une explosion au contact : le missile a d’abord percé la coque externe avant d’exploser à l’intérieur du sous-marin, causant de plus gros dégâts.

Le Minsk

Autre bâtiment détruit, le navire de débarquement de char Minsk (classe Ropucha I). Ce dernier a aussi subi de gros dégâts comme représentés dans l'image ci-dessous. Celle-ci regroupe les dégâts visibles via des images et vidéos disponibles auprès de plusieurs sources ouvertes (OSINT). On peut y voir que le pont supérieur n'existe plus, ainsi que deux ponts en dessous de ce dernier. De fait, les mats reprenant les systèmes radars et de communication se sont aussi effondrés, de même que la cheminée tribord (droite). Aucune image n'est encore disponible de l'intérieur du bâtiment mais il est presque certain que l'explosion a fait de sérieux dégâts à l'intérieur et que le pont où sont normalement entreposés les véhicules à débarquer n'existe plus, ou du moins, sous un amas de métal.

*La classe de sous-marins d’attaque à propulsion conventionnelle Kilo améliorée peut tirer des missiles depuis ses six tubes lance-torpilles de 533 mm.

Article modifié le 18 septembre 2023 à 15h43.