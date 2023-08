Le Secrétaire Général adjoint souligne le soutien inébranlable de l'OTAN à l'Ukraine lors de la Plateforme Crimée

Lors du Sommet de Vilnius, le nouveau Conseil OTAN-Ukraine s'est réuni pour la première fois, rassemblant l'Ukraine et les Alliés de l'OTAN à la table en tant qu'égaux pour tenir des consultations de crise et prendre des décisions conjointement. Toujours à Vilnius, l'OTAN a approuvé un nouveau paquet d'aide pluriannuel pour rendre les forces ukrainiennes pleinement interopérables avec l'OTAN et a décidé de supprimer le besoin d'un Plan d'Action pour l'Adhésion.

Geoană insiste sur la nécessité de soutenir militairement l'Ukraine.

Le secrétaire général adjoint a souligné combien il est important que « nous continuons à fournir un soutien militaire à l'Ukraine », afin que l'Ukraine progresse davantage, libère plus de territoire et ait une main forte à la table des négociations. Il s'est réjoui de voir que les Alliés de l'OTAN continuent à annoncer de nouveaux soutiens militaires majeurs, citant l'exemple récent de la fourniture de jets de combat F-16 par les Pays-Bas et le Danemark. « C'est à l'Ukraine de décider des termes de la paix. La tâche de l'OTAN, et celle de tous les amis de l'Ukraine, est de vous soutenir. Et vous pouvez compter sur notre soutien continu aussi longtemps que cela sera nécessaire », a conclu le secrétaire général adjoint.