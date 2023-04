Le Royaume-Uni signe un contrat de 183,5 millions d’euros pour la maintenance de ses F-35

183,5 millions d'euros pour le soutien à la flotte britannique de F-35

Lockheed Martin et le F-35 Joint Program Office (JPO) qui dirige la gestion du programme du cycle de vie des F-35A, F-35B et F-35C ont signé le contrat Lightning Air System National Capability Enterprise (LANCE) 2023 - 2027. Le contrat de soutien aérien vise à soutenir la flotte de F-35 du Royaume-Uni pour une valeur de 161 millions de livres sterling (environ 183,5 millions d’euros) selon le Ministère de la Défense britannique. Il a été négocié par Defence Equipment & Support (DE&S) du Royaume-Uni pour fournir un support technique et des services de formations pour la flotte britannique de F-35. Le LANCE devrait avoir pour conséquences de garantir la disponibilité et d’améliorer les capacités des F-35 dans leurs déploiements opérationnels à travers le monde.

Les détails connu du contrat LANCE 23-27

BAE Systems tiendra le rôle de principal sous-traitant pour Lockheed Martin, fournissant la majorité du personnel nécessaire à la Royal Air Force (RAF) dans le cadre du contrat LANCE 23-27. Les équipes de BAE se rendront sur la base aérienne militaire de Marham, dans le comté anglais de Norfolk, qui abrite les F-35 britanniques. Les équipes de l’entreprise pourront aussi être déployées avec les avions selon les besoins. BAE Systems sera chargé des tâches de direction du site de Marham tout en assurant la coordination des opérations avec Lockheed Martin, le développeur et constructeur du chasseur de 5e génération :

Le personnel de l’industriel assurera :

la formation du personnel navigant,

la formation du personnel au sol,

la planification des missions,

le soutien technique et opérationnel,

le soutien informatique,

la gestion et l'expertise de la chaîne d’approvisionnement,

les capacités de maintenance,

un atelier de maintenance des sièges éjectables et des verrières,

une installation de montage des équipements de vol des équipages,

une installation de pulvérisation des composants pour transférer les revêtements sur les pièces d’aéronefs.

Ce contrat permettra, outre une augmentation des capacités de maintenance de la flotte, de garantir plus de 140 emplois au Royaume-Uni, dont 130 directement à la base de Norfolk.