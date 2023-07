Le Royaume-Uni envisagerait l’achat de missiles israéliens pour remplacer ses Storm Shadow livrés à l’Ukraine

Visite d’officiers de la Royal Air Forces en Israël

Avec la fourniture de missiles Storm Shadow à l’Ukraine, le Royaume-Uni a offert à Kiev une capacité de tir étendue et une puissance de frappe conséquente. Cette aide a néanmoins eu pour conséquence de réduire les stocks du missile produit par MBDA, toujours en service au sein de l’armée britannique. La question du réapprovisionnement de ces stocks se pose désormais pour Londres. A ce sujet, le média The National News indique qu’un groupe composé d'officiers de la Royal Air Force et de techniciens de Defence Equipment and Support s'est récemment rendu en Israël.

Le but de cette visite aurait été l’examen de missiles air-sol israéliens Rampage comme potentielle alternative pour le remplacement aux Storm Shadow livrés. Une source aurait révélée au The National News que « Le contingent de la RAF s'est récemment rendu en Israël pour examiner le Rampage et a été impressionné ». Elle précise qu’ils « envisagent de le monter sur leurs chasseurs Typhoon afin de leur donner une plus grande puissance de feu ». Par ailleurs, le Rampage représente une option à bas coût pour le Storm Shadow tout en restant une munition de qualité.