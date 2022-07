Le Royaume-Uni dévoile son avion hypersonique, « Concept V »

Un concept issu du programme expérimental de véhicule aérien hypersonique (HVX)

Après plus de deux ans d’absence de rencontre entre professionnels de l’aéronautique en Europe, le salon de Farnborough, qui se tient du 18 au 22 juillet, fait son comeback au Royaume-Uni. L’occasion pour le pays de se placer sous les projecteurs et de dévoiler son tout nouveau concept de chasseur hypersonique : le « Concept V ». Cet avion monomoteur, fait partie du programme expérimental de véhicule aérien hypersonique (HVX) mené par plusieurs acteurs britanniques tels que : le Rapid Capabilities Office (RCO - Bureau des capacités rapide) de l’armée la Royal Air Force, le Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), le National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Reaction Engines et Rolls-Royce. Il est prévu que le programme soit étendu à d’autres entreprises aérospatiales. Le programme HVX, vise à faire du Royaume-Uni « un leader dans le domaine des systèmes aériens hypersoniques réutilisables ».

Dans un communiqué de presse, Reaction Engines indique que le programme HVX « a été mis en place pour développer rapidement des technologies critiques à haute-Mach/hypersonique, notamment de nouvelles architectures de propulsion aérobie, des systèmes de gestion thermique innovants et des concepts de véhicules avancés. Une campagne d'essai de moteur expérimental à grande échelle a maintenant commencé. […] L'objectif immédiat de HVX est de faire mûrir rapidement les technologies susceptibles de réduire de manière significative le coût de développement d'un véhicule aérien réutilisable à haute mobilité/hypersonique ».