Le radar haute puissance Kronos Grand Mobile de Leonardo fait sa première internationale au Bourget

Une réponse aux nouvelles exigences du marché des radars de défense aérienne et antimissile

Lors du salon du Bourget, Leonardo a présenté le Kronos Grand Mobile High Power (GMHP), une famille de radars multifonctions dotés de performances améliorées et surtout d'une grande mobilité tactique. Grâce à la technologie de balayage électronique AESA (Active Electronically Scanned Array) et une conception mobile avancée, le Kronos GMHP offre des temps de déploiement optimisés et une portée de surveillance aérienne de plus de 300 km.

Un radar avancé pour une surveillance et une protection accrues contre les menaces aériennes et de missiles

Les scénarios opérationnels actuels et futurs nécessitent des capacités de surveillance et de protection de plus en plus avancées contre les menaces aériennes et de missiles. Pour répondre à ces exigences en constante évolution, Leonardo a développé ce programme, une version améliorée de la famille de radars Kronos. La technologie Active Electronically Scanned Array (AESA) donne au Kronos GMHP une capacité forte sur la surveillance et la défense aérienne dans les environnements terrestres et côtiers, avec une mission principale de détection et de suivi précis des missiles balistiques, même dans des environnements complexes et perturbés.

Un choix de confiance pour les forces armées internationales

Cette dernière évolution de la famille Kronos offre une puissance et une fiabilité accrue grâce à ses nouveaux composants en nitrure de gallium "GaN", donnant ainsi une meilleure efficacité énergétique que le silicium et une moindre susceptibilité à la chaleur. Il a déjà suscité l'intérêt de plusieurs forces armées internationales puisque l'armée de l'air grecque l'a choisi comme capteur principal pour la zone d'essai de missiles de l'OTAN en Crète, tandis que l'Italie l'a sélectionné comme radar de surveillance et d'engagement pour sa version du système de missile sol-air SAMP/T de dernière génération. De nombreux pays à travers le monde, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, utilisent déjà les radars Kronos dans leurs architectures de défense aérienne et antimissile intégré (IAMD). Avec plus de 40 radars Kronos en service, Leonardo démontre sa position solide sur le marché mondial des radars de défense.