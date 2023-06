Le projet du laser de défense aérienne européen TALOS s'achève avec succès

Le programme TALIOS réunissait un ensemble de 16 collaborateurs provenant de 9 pays européens menés par l’entreprise française CILAS conceptrice de la tourelle laser de défense anti-drone Helma-P (High Energy Laser for Multiple Applications).

L’Agence de Européenne de Défense (AED ou EDA pour European Defense Agency) a annoncé la réussite du programme de système de système optique laser tactique avancé TALOS (Tactical Advanced Laser Optical System) par un ensemble de collaborateurs européens. Le dernier acte du programme lancé dans le cadre de l’action préparatoire de la Commission européenne sur la recherche en matière de défense (l’European Commission’s Preparatory Action on Defence Research ou PADR) s’est déroulé le 23 mai dernier.

Les Applications du programme TALIOS

Spécifiquement, le projet TALIOS visait la conception d’un système de laser compact pouvant agir contre des « cibles agiles » à savoir des roquettes, projectiles d'artillerie et de mortier (RAM) ainsi que des véhicules aériens sans pilotes. Selon l’AED, les progrès réalisé dans le cadre du projets interviennent dans les domaines suivants

CONOPS (Concept d'opérations),

vulnérabilité des cibles,

développements laser à 2 μm,

technologie de combinaison laser,

éthique et sécurité,

feuille de route pour les systèmes européens LDEW (Laser Directed Energy Weapon).

Dans son état d’avancement actuel, TALIOS a permis d’aboutir au développement de deux démonstrateurs. Le premier est un amplificateur de haute puissance avec une longueur d'onde eye-safer, le second est un démonstrateur de propagation permettant une combinaison des lasers cohérente dans le but d’augmenter l’efficacité du système sur ses cibles. Technologie qualifiée de « critique » par l’EDA, les systèmes de défense laser sont développés par un nombre croissant d’Etat. Les Etats-Unis sont notamment impliqués dans un programme de défense aérienne nommé High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI) développé par Lockheed Martin. Israël, de son côté, à développé l’Iron Beam, un rayon laser de 100 kW pour la défense anti-drone et anti-RAM. La France, enfin, n’est pas en reste puisque l’Onera travaille sur une arme laser destinée à aveugler les satellites ennemis, programme s’ajoutant notamment au Helma-P de CILAS.