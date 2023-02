Le programme CRANE d'aéronef manœuvrant par impulsions d’air sélectionne Aurora flight sciences

Les flux d'air pour s'orienter

Le programme CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors), lancé en 2019, cherche à développer un aéronef qui manœuvrerait à l’aide d’impulsions d’air. Le concept, considéré comme révolutionnaire, permettrait de ne plus dépendre des parties mobiles (ailerons, gouvernes…) qui permettent d’agir sur le roulis, le lacet et le tangage. Cette technologie est appelée Active Flow Control (AFC) et consiste à modifier le flux de l’air autour du fuselage pour orienter l’appareil. La DARPA, qui est chargée de la R&D dans les nouvelles technologies à des fins militaires, explique que l’AFC permettrait d’améliorer l’aérodynamisme et les performances des appareils, notamment en réduisant la consommation de carburant, la complexité des systèmes, le poids et la résistance à l’air.