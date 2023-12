Le porte-hélicoptères français Dixmude accueille ses premiers patients de Gaza

Le 27 novembre, le porte-hélicoptères amphibie Dixmude (L 9015, classe Mistral) arrivait au port égyptien d'El Arish. Ce dernier se situe à une quarantaine de kilomètres seulement de la bande de Gaza. Le lendemain, le ministre des Armées a annoncé que les premiers patients montaient à bord du navire et le CEMA a également publié des images des premières arrivées de patients. L'opération comprend le déploiement d'au moins deux véhicules de l'avant blindés médicalisés (VAB Santé), capables de transporter les blessés (1 blessé ventilé en civière ou 2 blessés non ventilés en civière ou 3 blessés assis). Le PHA peut aussi utiliser deux hélicoptères de transport (probablement NH-90) pour évacuer rapidement des blessés vers le navire.

Un navire hôpital ?

Si la classe Mistral comprend des installations médicales, les 3 bâtiments français de cette classe ne peuvent en aucun cas être comparés à un navire-hôpital militaire. Ce terme est avant tout juridique car un navire-hôpital militaire est protégé de toute attaque ou même capture, qu'il soit en opération ou tout simplement vide de ses blessés ! De fait, le terme "navire-hôpital militaire" est défini précisément par l'article 22 de la Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (12 août 1949) :

"Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi."

Or, la classe Mistral emporte un poste de commandement, des capteurs (radar longue portée MRR-3D NG),... empêchant ainsi le navire d'être classifié comme un navire-hôpital militaire suite à ces autres fonctions militaires. Cette classification demande aussi à ce que le navire ne comporte aucun armement, afin de rendre le bâtiment totalement neutre lors d'un éventuel conflit. De fait, le simple transport d'une petite arme de poing rend annule cette classification et de fait, sa protection internationale. Or, le Dixmude comprend 2 canons de 20 mm, 4 mitrailleuses de 12,7 mm et 2 systèmes d'autodéfense mer-air courte portée SIMBAD. Des images du navire montrent également des militaires en armes à bord de celui-ci.

Il faut tout de même préciser que navire hôpital militaire ou non, la France est le premier pays à avoir déployé en Égypte un navire aux capacités médicales afin de désengorger les hôpitaux égyptiens de l'afflux de patients gazaouis.

Enfin, à titre de contre-exemple, l'US Navy comprend deux navires-hôpitaux militaires, tous deux de la classe Mercy, à savoir les USNS Mercy (T-AH 19) et USNS Comfort (T-AH 20). Le tableau ci-dessous permet d'avoir une idée des capacités médicales de ce genre de navire... même s'il faut tout de même préciser que les navires de la classe Mercy sont les plus grands navires hôpitaux militaires naviguant actuellement sur les mers.