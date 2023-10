Le plus gros porte-avions du monde, une escadre renforcée, des avions de combat : énorme déploiement de forces américaines autour d'Israël

Le plus gros porte-avions du monde

Alors que son escadre devait effectué un port call dans le Sud de la France, le porte-avions USS Gerald R. Ford (CVN-78, classe Gerald R. Ford) a été redéployé en urgence par le Secrétaire à la Défense américain Lloyd J. Austin III ( communiqué de presse ). Actuellement, il s'agit du plus gros (un peu plus de 100.000 tonnes) et plus grand (337 mètres) porte-avions actuellement en service sur les mers et océans du globe. Son groupe aéronaval embarqué emporte actuellement pas moins de 9 escadrons :

4 escadrons d'avions de combat F/A-18F Super Hornet

1 escadron d'avions de guerre électronique EA-18G Growler

1 escadron d'avions de guet aérien avancé et de commandement E-2D Advanced Hawkeye

1 escadron d'avions de transport C-2A Greyhound

1 escadron d'hélicoptères de frappe maritime (HSM) MH-60R

1 escadron d'hélicoptères de combat maritime (HSC) MH-60S

Ce porte-avions est aussi le navire amiral du Carrier Strike Group 12 (CSG 12), comprenant d'autres navires chargés de sa sécurité :

le croiseur lance-missiles USS Normandy (CG-60, classe Ticonderoga)

le destroyer lance-missiles USS Ramage (DDG-61, classe Arleigh-Burke I)

le destroyer lance-missile USS Thomas Hudner (DDG-116, classe Arleigh-Burke IIA)

Le destroyer lance-missiles USS McFaul (DDG-74, classe Arleigh-Burke II) fait normalement partie du CSG 12 mais n'est pas cité dans les différents communiqués de presse.

Cette escadre est aussi renforcée par l'ajout de deux destroyers supplémentaires :

le destroyer lance-missiles USS Carney (DDG-64, classe Arleigh-Burke I)

le destroyer lance-missiles USS Roosevelt (DDG-80, classe Arleigh-Burke IIA)

Pour rappel, en plus des capacités anti-sous-marines, des différents canons et systèmes CIWS, ces navires représentent aussi l'arrivée au bord des côtes israéliennes de plus de 480 missiles anti-navires, antiaériens, antimissiles ou encore mer-sol, répartis entre le croiseur (+120 missiles) et les quatre destroyers (+90 missiles).