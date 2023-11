Le plaisir absolu: c'est l'avis d'un pilote d'essai russe sur le chasseur russe de 5e génération Su-57!

Su-57 : agilité suprême et manœuvrabilité, selon le pilote d'essai russe Rafael Suleymanov, test pilote chez le bureau de conception Sukhoi, a partagé son expérience de pilotage du chasseur de cinquième génération Su-57, soulignant son agilité et sa manœuvrabilité suprêmes. Dans une interview vidéo publiée par le canal Telegram de la United Aircraft Corporation, Suleymanov a déclaré: «Le Su-57 est le sommet de la création de nos fabricants d'avions et du reste de l'industrie qui fournit cet avion avec ses composants. Le piloter et le faire voler est un plaisir ; il permet au pilote de voler dans toutes les conditions, à n'importe quelle vitesse, à n'importe quel angle d'attaque. La capacité du pilote, par sa propre décision, d'atteindre certains angles d'attaque supercritiques, d'exécuter une manœuvre plus énergiquement, de positionner plus énergiquement l'axe de l'arme dans la direction de l'ennemi quand il ne s'y attend pas, peut bien sûr conduire à la victoire».

Su-57 : coopération et livraisons internationales en discussion. Le Sukhoi Su-57 est un avion de combat de première ligne multirôle de cinquième génération conçu pour résoudre un large éventail de missions de combat lors de l'attaque de cibles aériennes, terrestres et maritimes. Son premier vol a eu lieu en 2010. Aujourd'hui, la Russie est en pourparlers avec ses partenaires sur les livraisons du chasseur de cinquième génération Su-57E et les perspectives de coopération dans la production conjointe de l'avion. Le PDG de Rosoboronexport, Alexander Mikheev, a déclaré lors du Salon de l'aviation de Dubaï 2023 : «Le chasseur de cinquième génération Su-57E que Rosoboronexport présente au Salon de l'aviation de Dubaï 2023, ainsi que les dernières armes lancées par voies aériennes, est un produit de haute technologie. En ce qui concerne sa promotion, nous tenons des consultations techniques avec certains des partenaires stratégiques de la Russie. Nous discutons à la fois du produit final de la Russie et de la coopération sous la forme d'un développement et d'une production conjoints».

Nouvelle technologie de missile présentée au Salon de l'aviation de Dubaï. L'exposition du Salon de l'aviation de Dubaï en Russie a présenté les missiles guidés air-air à longue portée RVV-BD et RVV-MD2, ainsi que le nouveau missile de haute précision stealth multifonctionnel air-sol Kh-69. Tous les trois sont développés par la Tactical Missile Corporation (TMC), le plus grand fabricant russe d'armes de précision guidées par air, mer et bases côtières. Le missile Kh-69 est conçu pour détruire une large gamme de cibles terrestres fixes aux coordonnées connues. La portée de lancement est de près de 290 km. Le missile air-air RVV-MD2 est une modification du bien connu RVV-MD et est conçu pour le combat aérien proche, hautement manœuvrable. La portée de lancement a augmenté jusqu'à 50 km. Le missile à longue portée RVV-BD peut toucher des avions ennemis à des distances allant jusqu'à 200 km.