Le Pakistan s'équipe de J-10C chinois pour faire face aux Rafale indiens

Une escalade des tensions entre l’Inde et ses adversaires

Des liens forts unissent la Chine et le Pakistan, tous deux rivaux de l’Inde, se traduisant par des transferts de matériels militaires, le codéveloppement du petit chasseur monomoteur JF-17 (masse maximale à 11 tonnes) par Chengdu Aircraft Industries Corporation et l’industrie pakistanaise, la formation et la tenue d’exercices interalliés importants comme « Shaheen » qui se déroule tous les ans entre les armées de l’air des deux pays... L’objectif commun est de tenter de rétablir un équilibre des puissances, l’Inde ayant déjà prouvé sa capacité à agir jusqu’en profondeur dans territoire pakistanais grâce à ses Mirage 2000 lors du raid de Balakot mené en 2019.

Le J-10C, une claire montée en gamme pour le Pakistan

Le J-10C offre de nombreux avantages par rapport à la flotte de Dassault Mirage III et Mirage 5, de F-16 de première et deuxième génération, et du JF-17. Alors que les J-10 A/B souffraient de nombreuses limitations, le J-10C est un véritable appareil multimissions de génération 4.5. D’une masse maximale estimée avoisinant les 20 tonnes, il dispose d’un radar à balayage électronique AESA, de moyens de guerre électronique et d’une capacité de tirer des missiles longue portée chinois, comme le PL15. Ce dernier dispose d’une portée supérieure à 200km et a un guidage à radar actif, ce qui le rend officiellement comparable au Meteor de MBDA mais supérieur à l’AMRAAM américain. Côté avionique, le J-10C est équipé d’un viseur de casque, d’un HUD et d’une caméra infrarouge. Sa manœuvrabilité, observée dans les salons aéronautiques, est jugée élevée grâce ses larges plans canards et sa possible poussée vectorielle, lui offrant de bonnes capacités en combat tournoyant.

Le Pakistan serait le premier client export de l'avion, dont plus de 300 exemplaires de toutes versions sont en service dans la Force aérienne chinoise.