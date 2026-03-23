Le Moyen-Orient au défi de l’arsenal iranien
Le Moyen-Orient au défi de l’arsenal iranien
© Iranian Defense Ministry
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 23 mars 2026 à 16:55

1437 mots

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Le Moyen-Orient au défi de l’arsenal iranien

Depuis plus de trois semaines, l’Iran frappe le Moyen-Orient à l’aide de différents modèles de missiles balistiques. Si certains effectuent une « simple » trajectoire balistique, d’autres sont plus avancés et donc, plus compliqués à intercepter.

Depuis le début des frappes américaines et israéliennes, l’Iran répond par une stratégie de frappes sur une échelle régionale. Ces frappes sont permises par les tirs tous azimuts de missiles balistiques courte (SRBM, portée max de 999 km) ou moyenne portée (MRBM, portée max entre 1 000 et 2 999

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Gaétan Powis
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23/03/2026 16:55
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Défense

Le Moyen-Orient au défi de l’arsenal iranien

Depuis plus de trois semaines, l’Iran frappe le Moyen-Orient à l’aide de différents modèles de missiles balistiques. Si certains effectuent une « simple » trajectoire balistique, d’autres sont plus avancés et donc, plus compliqués à intercepter.

Le Moyen-Orient au défi de l’arsenal iranien
Le Moyen-Orient au défi de l’arsenal iranien

Depuis le début des frappes américaines et israéliennes, l’Iran répond par une stratégie de frappes sur une échelle régionale. Ces frappes sont permises par les tirs tous azimuts de missiles balistiques courte (SRBM, portée max de 999 km) ou moyenne portée (MRBM, portée max entre 1 000 et 2 999 km). Depuis plusieurs décennies, la République islamique a développé de

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