Le missile Patriot PAC-3 MSE entame les tests de sa mise à jour logicielle

Le PAC-MSE une capacité hit-to-kill à portée étendue

La version MSE (Missile Segment Enhancement) du missile Patriot Advanced Capability ou PAC-3 est un système de missiles sol-air produit par Lockheed Martin pour assurer la défense anti-aérienne contre les missiles balistiques tactiques, les missiles de croisière et les aéronefs avec le système de défense anti-aérienne Patriot. L'espace de combat du PAC-3 MSE est élargi par rapport aux versions précédentes grâce à un moteur à propergol solide à deux impulsions, qui augmente ses performances en termes d'altitude et de portée, bien qu'elles ne soient pas partagées par l'entreprise.

Le PAC-3 MSE se différencie également de sa version initiale appelée PAC-3 CRI ( Cost Reduction Initiative ) par des ailettes plus grandes. Le nouveau système de lancement M903, dispose d'une capacité d'emport de 12 PAC-3 MSE, 16 PAC-3 CRI et 4 PAC-2 GEM, une version encore antérieure. Le MSE est prévu pour une configuration « hit-to-kill » signifiant qu'il détruit sa cible par impact et non par explosion à l'aide de l'énergie cinétique procurant lors du vol. Afin de compléter le travail de l'ogive cinétique, il comporte une petite ogive explosive qui assure la destruction des cibles visées.