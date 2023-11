Le marché MRO va peser plus de 134,07 Milliards de Dollars d'ici 2030

Marché MRO aéronautique devrait atteindre 134,07 milliards $ d'ici 2030. Selon The Insight Partners, le marché mondial de la maintenance, réparation et révision aéronautique (MRO) devrait passer de 91,15 milliards de dollars US en 2022 à 134,07 milliards de dollars US en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9% de 2022 à 2030. Les acteurs clés du marché MRO pour avions étudiées dans cette analyse comprennent AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FL Technics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, et Turkish Technic Inc. En 2023, ST Engineering a annoncé que son activité Aéronautique Commerciale avait obtenu des contrats pluriannuels pour fournir à Japan Airlines ses solutions de Maintenance-By-the-Hour (MBH), renforçant une relation de longue date avec la compagnie aérienne dans le support intégré MRO.

La croissance du marché MRO est boostée par les économies émergentes. La présence croissante de fournisseurs de services MRO dans les économies émergentes stimule la croissance du Marché MRO pour avions. Les économies émergentes, comme celles de l'APAC, sont fortement concentrées sur l'extension des services MRO aux entreprises commerciales ainsi qu’aux entreprises militaires d'avions. D'importants acteurs MRO pour avions en APAC incluent Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co, Ltd (GAMECO), La Chine; MTU Maintenance; et ExecuJet Haite Aviation Services China Co, Ltd. Des dépenses importantes en infrastructures aéronautiques, une croissance économique et une augmentation du nombre de passagers sont les facteurs propulsant l'adoption des services de maintenance d'avions. De plus, le nombre croissant de voyageurs de la classe moyenne, surtout dans les pays de l'APAC tels que la Chine, Singapour et l'Inde, est le principal facteur qui contribue à la croissance du trafic aérien, ce qui augmente par conséquent le besoin de services de maintenance d'avions dans la région.

L'augmentation des dépenses de défense stimule le marché MRO. L'augmentation des menaces sécuritaires mondiales, couplée à une augmentation des dépenses de défense de plusieurs pays, alimente la production d'avions de défense mondiaux. Dans les applications de défense, les avions sont utilisés pour réaliser des missions complexes avec un maximum de sécurité, de précision et d'efficacité. Les forces de défense du monde entier effectuent des réparations, des entretiens et des activités de modernisation sur leur flotte existante. En août 2023, Boeing a remporté un contrat de 94 millions de dollars US pour l'intégration et l'installation de technologies avancées sur deux avions Boeing 777 pour le marché indien. En septembre 2023, Honeywell International Inc a décroché un contrat de 95,03 millions de dollars pour le MRO des démarreurs UH-60 Black Hawk. Ces contrats sont en train de stimuler la croissance du marché MRO pour avions en Inde.