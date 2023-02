Le Japon muscle ses capacités de contre-attaques avec des Tomahawk américains.

Une montée en puissance progressive pour les forces d'autodéfense japonaises

L’achat de Tomahawk rentre dans une stratégie édictée par programme de renforcement de la défense japonaise. Un volet marin y est par ailleurs envisagé pour l’intégration des missiles américains, avec l’augmentation du nombre de destroyers dotés du système d'armes naval Aegis de Lockheed Martin. Au nombre de 12 d’ici la fin de la décennie, ces navires devraient être progressivement adaptés afin de pouvoir accueillir les missiles Tomahawk. Ils seront donc en capacité de protéger la flotte japonaise des missiles anti-navires mais aussi de répliquer en touchant directement les territoires ennemis. Ils ont ainsi vocation

En plus de l’acquisition des Tomahawk, le Japon prévoit une version améliorée de son missile en batteries côtières Type 12 produit par Mitsubishi Heavy Industries. Actuellement de 200m, sa portée sera augmentée jusqu’à atteindre entre 900 et 1200m. Actuellement dédiée à la force terrestre d’autodéfense japonaise ou Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF), la version améliorée du Type 12 devrait pouvoir être lancée depuis le sol, la mer et l’air. Une première version marine est notamment attendue aux alentours de 202. La forme du missile sera modifiée pour réduire la Surface Équivalent Radar (SER ou RCS) et le rendre furtif. Il est aussi prévu qu’il soit en mesure de recevoir des informations sur la cible pendant son vol via des communications par satellite afin d’augmenter sa précision sur les cibles en mouvement.

Après l'acquisition de missiles américains et l'augmentation des capacités de ses Type 12, le Japon a évoqué un troisième volet dans l'évolution de ses capacités militaires. Il a l'ambition de renforcer sa capacité de défense face aux armes hypersoniques, mais aspire également à pouvoir déployer ses propres missiles hypersonique offensif à l'horizon 2030.