Le Japon déploie des missiles face au lancement d'un satellite espion nord coréen

PAC 3 et SM3, la défense japonaise de l’espace aérien.

Le PAC-3 est un système de missiles sol-air produit par Lockheed Martin. Il a pour objectif d’assurer la défense anti-aérienne contre les missiles balistiques tactiques, les missiles de croisière et les aéronefs. Pour ce faire il frappent les missiles dans la phase descendante de leur vol à l'approche de leur cible. Il dispose d'une portée d'environ 30 km. De son côté le Standard Missile (SM) 3 est un intercepteur disposant de versions navale et terrestre, développé par Raytheon Missiles & Defense et permettant l'interception de missiles balistiques de courte et moyenne portée selon son constructeur. Il possède une portée de 900 à 1200 km. Par ailleurs l’entreprise américaine a développé l'intercepteur SM-3 Block IIA de nouvelle génération en coopération avec le Japon qui en est donc logiquement équipé. Cette dernière version dispose de deux nouvelles fonctionnalités distinctes par rapport aux précédentes. Des moteurs de fusée plus grands élargissent sa zone de défense contre les missiles balistiques et la taille de son ogive cinétique, elle aussi augmentée, accroît ses chances de destruction de la cible. Les PAC-3 et les SM3 sont tous deux de configuration « hit-to-kill », ce qui signifie qu'ils détruisent leurs cibles grâce à l’énergie cinétique accumulée durant leur vol.



Ce n'est pas la première fois que les PAC-3 sont temporairement déployés dans les îles de l'Ouest du Japon. En décembre 2012 et février 2016 la Corée du Nord avait lancé plusieurs missiles ayant traversé l'espace aérien d'Okinawa selon le ministère de la Défense japonais. À l'époque aussi, la Corée du Nord avait déclaré qu'elle lancerait des satellites, le doute est donc permis quand aux réelles intentions de Pyongyang.